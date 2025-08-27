Data publicării:

EXCLUSIV  Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Reîntoarcerea lui Saturn în Pești se va asigura că va aduce lecții de viață zodiilor mutabile. 

Toamna începe cu un eveniment astrologic marcant! Este vorba de reîntoarcerea lui Saturn în Pești, semn pe care l-a mai tranzitat în perioada 7 martie 2023-25 mai 2025. Începând cu 1 septembrie, Saturn se va reîntoarce în acest semn, unde va sta până pe 14 februarie 2026. Urmează o perioadă în care ni se cere, din nou, disciplină pe plan emoțional/spiritual, adoptarea unor limite sănătoase acolo unde există confuzie sau sacrificiu exagerat, și o reevaluare a evenimentelor din ultimii doi ani, în special a acelora care ne-au făcut să jucăm rolul victimei.  

Gemeni/Ascendent în Gemeni

În perioada 7 martie 2023-25 mai 2025, pe plan profesional, sigur te-ai confruntat cu numeroase limite sau noi responsabilități. În urma unor greutăți, ai aflat de câte ești capabil. Unele decizii de la locul de muncă nu ți-au priit neapărat. Relația cu superiorii nu a fost neapărat pe placul tău. Ei bine, începând cu 1 septembrie, lucrurile se vor schimba. Vei lua deciziile cele mai potrivite pentru tine. Poți schimba locul de muncă sau domeniul de activitate.

Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Ce s-a întâmplat pe plan relațional în perioada 7 martie 2023-25 mai 2025? Dacă ai început o relație, vei decide să treci la următorul nivel în perioada următoare. Mulți dintre voi și-au dat seama căt de mult contează compatibilitatea sau liniștea, nu doar atracția. Alții dintre voi au întâmpinat greutăți în cuplu pentru a-și da seama dacă mai merită să rămână în relațiile respective sau nu. Iată că reîntoarcerea lui Saturn în casa a șaptea îți va arăta că fericirea ta depinde de tine, nu de alții.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Dacă ar fi să dai timpul înapoi și te-ai gândi la perioada 7 martie 2023-25 mai 2025, ce s-a întâmplat în sânul familiei sau pe plan imobiliar? Sigur au fost și greutăți, situații care nu depindeau de tine, dar și o îmbătrânire a spiritului. Saturn revine acum și îți va aduce nevoia de a te dedica familiei, de a-ți construi o fundație și de a accepta viața așa cum este ea.

Pești/Ascendent în Pești

Îți mai aduci aminte cum a fost viața ta în perioada 7 martie 2023-25 mai 2025? Cu siguranță, că te-ai lovit de numeroase greutăți, lecții și o maturizare forțată. Mulți dintre voi s-au confruntat cu probleme legate de sănătate, noi responsabilități în familie sau la locul de muncă și lupte cu timpul. Ei bine, Saturn ți-a tranzitat semnul și acum se întoarce în perioada 1 septembrie 2025 - 14 februarie 2026. În primul rând, va trebui să îi arăți că ți-ai făcut temele, că nu mai forțezi nimic și că ai învățat să accepți. Vestea bună este că, dacă veți începe noi proiecte în următoarea perioadă, vor fi trainice și cu satisfacții.

