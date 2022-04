(VIDEO) Cum arată inelul perfect de logodnă primit de Jennifer Lopez de la Ben Affleck

Vestea a fost dată chiar de frumoasa cântăreață într-un videoclip. Ea privește cu lacrimi în ochi un inel impresionant cu diamante verzi şi spune: „Eşti perfect!”, potrivit revistei People.

„Mi-am dat seama că sunt multe momente în viața mea în care s-au întâmplat lucruri uimitoare când eram îmbrăcată în verde”, a declarat emoționată Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez (52 de ani) și Ben Affleck (49 de ani) sunt logodiți, iar inelul superb pe care l-a ales pentru ea pare să aibă o semnificație deosebită! Superstarul muzicii a împărtășit vineri știrile despre logodna ei.

„Întotdeauna am spus că, culoarea verde este culoarea mea norocoasă”, a declarat Lopez.

@JLo is engaged ???? ❤❤❤❤ I'm so happy for you baby ❤I wish you all the best in life ❤️ happy engagement ???? ❤️ ❤️ ❤️ I love you @JLo @BenAffleck pic.twitter.com/VEELBD3aZI