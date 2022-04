(VIDEO) Vezi cum arată Jennifer Lopez fără machiaj, la 52 de ani

Jennifer Lopez a postat pe Instagram un video în care le arată fanilor săi care este rutina ei de dimineață pentru îngrijirea tenului. Actrița și cântăreața în vârstă de 52 de ani demonstrează că are o piele impecabilă, chiar și fără machiaj.

Vedeta se poate lăuda că arată perfect la prima oră a dimineții, fără machiaj, imediat ce a ieșit de sub duș. ”Nu am nicio lumină specială, este doar lumina dimineții. Nu folosesc niciun filtru special, acesta este chipul meu”, a spus Jennifer.



Ea a început prin a le explica fanilor săi cât de importantă este atitudinea pozitivă și a dezvăluit că își începe ziua cu cartonașe pe care sunt scrise afirmații pozitive.



”Sunt foarte fericită. Chiar lângă duș am o cutie cu cartonașe cu mesaje pozitive. Acesta este cartonașul pe care l-am tras astăzi”, a spus vedeta, care apoi a citit un citat al scriitoarei Helen Keller.

”Trebuie să ne propunem să rămânem fericiți, indiferent ce se întâmplă. Este o promisiune pe care să ți-o faci ție însuți. Voi fi fericită. Toate se află în interiorul meu: succesul meu și fericirea mea”, a spus actrița din „Marry Me”.





În video-ul postat, J Lo poartă un halat de baie alb și are părul ud, dat pe spate.

”Bună dimineața, tuturor! Este o zi frumoasă afară. Este superb. Tocmai am ieșit de la duș și m-am spălat pe față cu loțiunea mea pentru curățarea tenului”, a spus artista, ținând în mână gelul pentru spălarea tenului din cadrul gamei sale de produse cosmetice, JLO Beauty, pe care a lansat-o anul trecut.

”Deci după cum vedeți, nu am încă machiaj”, a continuat vedeta.Ea le-a spus fanilor săi că următorul său pas în îngrijirea pielii este aplicarea serumului numit That JLO Glow, care are un preț de 79 de dolari.

”Îmi hrănesc întâi mintea și sufletul cu o afirmație pozitivă. Nu mă uit încă la telefon, ci îmi setez atitudinea potrivită pentru această zi, cu intenții bune și gânduri bune. Sunt pozitivă”, a dezvăluit Jennifer.

Următorul său pas în rutina de îngrijire este aplicarea cremei de protecție solară.

”Protecția solară este cu adevărat importantă și este unul dintre secretele mele de frumusețe încă din ultimii ani de adolescență și începutul vârstei de 20 de ani. Mama îți dă cu cremă de protecție solară când ești mic pentru a-ți proteja pielea de soare, iar eu am continuat să fac asta și la maturitate și este ceea ce face diferența”, a declarat vedeta.

”Protecția solară aplicată în fiecare zi, chiar și în zilele în care nu era soare în New York, a făcut o diferență uriașă în ceea ce privește protejarea pielii mele de efectele nocive ale soarelui. Acum pielea mea este protejată și sunt pregătită să fac față oricăror provocări pe care mi le va aduce această zi”, a spus Jennifer după ce a aplicat produsul de protecție solară.

Ea folosește apoi o cremă pe care o aplică în zona ochilor pentru ”și mai multă hidratare”. ”Aceasta este rutina mea de dimineață. Îmi bat la ușă, deja mă hărțuiesc, crezând că nu sunt gata sau ceva de genul ăsta, dar sunt”, a adăugat ea râzând, probabil făcând referire la cei doi copii ai săi, gemenii Max și Emme, în vârstă de 14 ani.

Sursa Eva.ro

