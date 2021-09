Victor Socaciu, în stare gravă. Marina Almășan - Vasile Șeicaru: I-ar fi cedat rinichii transplantați. Îmi pare rău că nu a reușit să aibă grijă de el

Victor Socaciu, autor de muzică folk, realizator de emisiuni TV, fost parlamentar și diplomat, a fost internat, de urgență, la Spitalul Clinic de Nefrologie ”Carol Davila” din București. Se pare că acesta se confruntă cu probleme renale, după ce a fost supus, recent, unui transplant, potrivit surselor gândul.ro.

Victor Socaciu, în stare gravă

În perioada în care Victor Socaciu era în spital din cauza COVID-19, Marina Almășan a spus că regretă că fostul partener s-a îmbolnăvit, însă nu știe nimic despre starea lui de sănătate, dat fiind că nu-și mai vorbesc de 10 ani.

"Noi nu mai vorbim de vreo zece ani. După divorţ am încetat orice relaţie, aşa că mă tem că nu cunosc nimic despre starea actuală a lui Victor Socaciu", a declarat ea în urmă cu câteva luni, pentru impact.ro.

Marina Almășan, declarații după ce Victor Socaciu a ajuns de urgență la spital, azi

Marina Almășan a spus că îi pare rău pentru situația în care a ajuns fostul soț, Victor Socaciu, deși între ei nu mai există, în acest moment, decât un trecut "cu peripeții".

"Am aflat și eu, întâmplător, de la un medic cunoscut că ar fi internat la Carol Davila, cu mai vechile probleme renale. I-ar fi cedat rinichii transplantați. Mai multe nu știu.

Nu am ținut legătura cu Victor în anii ăsta, că am avut peripeții în despărțirea noastră, dar îmi pare rău pentru el. Eu am fost alături de el când a avut dializa și după aceea transplantul. Îi cunosc problemele și îmi pare rău că nu a reușit să aibă grijă de el și să nu-i revină.", a declarat Marina Almașan, pentru fanatik.ro.

Prezentatoarea TVR a mai spus că vestea internării lui Victor Socaciu i-a stârnit amintiri despre perioada grea petrecută în spital, alături de el.

Marina Almășan și Victor Socaciu au fost căsătoriți ani buni și au împreună un băiat, iar divorțul dintre cei doi a fost unul cu multe scântei.

Vasile Șeicaru, despre Victor Socaciu

Și Vasile Șeicaru, bun prieten cu Victor Socaciu a spus că vestea l-a luat total prin surprindere.

Pentru aceeași sursă, artistul a mărturisit că nu știa de situația medicală a lui Victor Socaciu și urma să participe, împreună cu acesta, la un festival desfășurat în Alba Iulia.

“Nu am auzit să fie bolnav. Știu că avea niște probleme, dar să fie în stare gravă?! Trebuia să mergem împreună la un festival la Alba Iulia! Repet, nu știu care este starea lui, dar nu am auzit să fie ceva grav. Sper că nu e așa”, a spus Vasile Șeicaru.