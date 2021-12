Victor Slav, despre fetița lui, Sofia: Eu nu eram așa când eram copil

Victor Slav a vorbit despre relația pe care o are cu Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu.

"Mă uimește de la o zi la alta"

"Eu nu cred că este mare, abia a împlinit, cum am spus, cinci ani, nu pune nici foarte multe întrebări, dar simt că acestea încep să prindă contur. Nu este un secret că suntem despărțiți și Sofia petrece timp când cu unul, când cu celălalt. Fetița mea mă uimește de la o zi la alta, pentru că timpul trece foarte repede. Este un copil foarte prietenos, sociabil; de fiecare dată când ies cu ea, intră imediat în interacțiune cu un copil. Se duce foarte simplu și spune: „Eu sunt Sofia, pe tine cum te cheamă? Vrei să fim prieteni?". Este ceva fantastic, eu nu eram așa când eram copil. Absoarbe foarte repede orice informație, se transformă de la o zi la alta, întrezăresc deja o domnișoară cu o personalitate bine conturată. Trec foarte repede anii", a spus Victor Slav pentru viva.ro.

"La vârsta asta, Sofia are foarte multă energie și preferă compania copiilor. Este un copil sociabil, iar timpul liber îl petrecem, pe cât posibil, în aer liber. Mergem în parc, la locurile de joacă, la „Ferma animalelor". Mergem la film. Chiar îmi place că acum are răbdare să stea să privească un film până la sfârșit. Îi place să deseneze, să danseze, încă explorează. Are foarte multă energie și încercăm să îi ocupăm timpul cu diverse activități, inclusiv cu sport, mai ales că eu sunt adeptul mișcării", a mai spus Victor Slav.

Victor Slav și Bianca Drăgușanu au format timp de mai mulți ani un cuplu admirat de toată lumea și din iubirea lor a rezultat o fetiță, Sofia. Cu toate acestea, la un moment dat, cei doi au decis să o ia pe drumuri separate și și-au refăcut viețile.

"Nu exclud posibilitatea să fiu tată pentru a doua oară"

Recent, Victor Slav a vorbit despre posibilitatea de a se recăsători și de-a avea al doilea copil. Acesta are o relație cu o tânără, pe nume Selina, încă din 2019.

"Nu am exclus niciodată acest lucru. Nu putem ști ce ne rezervă viitorul și nu mă hazardez să spun că nu voi face un lucru sau altul. Cred că viața trebuie să își urmeze cursul. Și nu exclud posibilitatea să fiu tată pentru a doua oară, însă nu mă gândesc la lucrul acesta", a declarat Victor Slav pentru viva.ro.

