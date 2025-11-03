USR trimite e-mailuri în care evidențiază sprijinul președintelui Nicușor Dan pentru Cătălin Drulă

USR trimite e-mailuri către susținători în care promovează candidatura lui Cătălin Drulă la Primăria Municipiului București.

În mesajele transmise, formațiunea subliniază, în mod repetat, sprijinul președintelui României, Nicușor Dan, pentru Cătălin Drulă.

În textul semnat de Cătălin Drulă și trimis în numele partidului, se arată că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie, iar președintele este prezentat drept un model de administrație corectă și eficientă:

„În ultimii cinci ani, Nicușor Dan a arătat că Bucureștiul poate fi administrat cu onestitate și bun-simț. Am încredere că putem merge mai departe pe acest drum. Știu că Nicușor Dan este alături de noi în această campanie – dar am nevoie și de tine”, se arată în mesaj.

Link către un canal de WhatsApp



E-mailul include și un link către un canal de WhatsApp unde susținătorii sunt invitați să se înscrie pentru a primi zilnic mesaje, imagini și informații despre campanie, cu îndemnul de a le distribui mai departe.

„Fiecare share, fiecare mesaj contează. Am nevoie de energia și implicarea ta”, adaugă Drulă în finalul comunicării.



Prin această acțiune, USR mizează pe implicarea activă a susținătorilor în campania digitală și pe capitalul de imagine al președintelui Nicușor Dan, prezentat drept principalul susținător al lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria București.

