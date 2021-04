USR - PLUS, BOICOT la ședințele de Guvern. Emanuel Ungureanu: Confirm! Suntem pregătiți să retragem sprijinul coaliției și din Parlament!

Conducerile USR - PLUS s-au reunit miercuri, de urgență, pentru a discuta despre planul de acțiune. Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, a spus că revocarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății este o decizie unilaterală şi imatură politic, care ridică semne de întrebare asupra capacităţii premierului de a conduce România într-o perioadă delicată. El a precizat că premierul Florin Cîţu nu mai are susţinerea USR - PLUS.

Ședința de Guvern care ar fi trebuit să înceapă la ora 13.00 a fost amânată, deoarece miniștrii USR-PLUS nu s-au prezentat.

USR-PLUS ar fi de acord să rămână în coaliția de guvernare cu o singură condiție: Florin Cîțu să nu mai fie premier.

Boicot la ședințele de Guvern

„Suntem într-un război declanșat astăzi între partidele din coaliție. Atenție! Cei de la USR PLUS iau în calcul să boicoteze ședințele de Guvern și miniștrii USR PLUS iau în calcul să nu mai participe la ședințele de Guvern cât timp Florin Cîțu este premier”, a spus Mihai Gâdea, miercuri seară, la Antena 3.

Ulterior, l-a întrebat pe Emanuel Ungureanu, deputat USR-PLUS, dacă confirmă informația transmisă pe surse: „Da, o confirm! Și mai confirm faptul că suntem pregătiți să retragem sprijinul coaliției și din Parlament!”

Deputatul Emanuel Ungureanu a declarat, tot la Antena 3, că un posibil premier care să fie acceptat de alianța USR PLUS este Ilie Bolojan.