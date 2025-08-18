Unde se află acum Nicușor Dan, alături de familia sa. Vizită surpriză

Președintele României a fost surprins vineri, 15 august, la Sâmbăta de Sus alături de familia sa. Nicușor Dan este în continuare în concediu alături de soție și cei doi copii.

Astăzi, Nicușor Dan s-a aflat la Roşia Montană, însoţit de familie. Au vizitat vizitat Galeriile romane şi s-a întâlnit cu voluntari ai campaniei "Adoptă o Casă la Roşia Montană". Fotografiile cu președintele României au fost publicate de pagina de Facebook a celor din urmă.

”Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susţinător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană!” arată mesajul postat.



Galeriile Romane aparţin de Muzeul Mineritului Aurifer Roşia Montană, înfiinţat în 1981.



Peisajul cultural minier Roşia Montană a fost înscris în 27 iulie 2021 în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind recunoscută astfel valoarea universală excepţională a acestuia. În subteranul Roşiei Montane se găsesc peste 150 kilometri de galerii, în adâncul celor patru masive muntoase. Aici, a fost documentat cel mai vast sistem de exploatare minieră auriferă de epocă romană cunoscut până în prezent (7 kilometri), dar şi un amplu sistem de exploatare de epocă modernă (sec. XVII-XVIII) realizat cu praf de puşcă (10 kilometri), completat de exploatările cu dinamită (53 de kilometri) de epocă contemporană (sec. XIX-XX), notează Agerpres.



Specialiştii susţin că minele de la Roşia Montană au fost exploatate cu 150 de ani înainte de ocuparea Daciei de către romani.

