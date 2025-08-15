Nicușor Dan, iritat de un tânăr. Ce i-a zis la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus / video

Acolo, un tânăr l-a oprit și l-a întrebat „Știți care este cel mai capabil om să conducă o țară?” Inițial Nicușor Dan a zâmbit, crezând că bărbatul vrea să facă o poză cu el. După ce a ascultat întrebarea, a luat o alură serioasă și i-a zis: „Spuneți dumneavoastră”.

Tânărul a replicat: „George Simion”.

Nicușor Dan, ușor iritat, i-a zis: „E părerea dumneavoastră. O zi bună” și a plecat.

Imagini cu preşedintele Nicuşor Dan şi familia sa la o mănăstire din Sâmbăta de Sus au apărut, vineri, de praznicul Sfintei Marii, pe reţelele de socializare. Şeful statului a lipsit de la manifestările prilejuite de Ziua Marinei, de la Constanţa, unde a fost reprezentat de consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu.



La malul mării, s-au aflat, în schimb, premierul Ilie Bolojan şi ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu. Acesta din urmă a anunţat că Nicuşor Dan este în concediu şi nu va veni la Constanţa, dar se va afla „alături de români în altă parte”.



În mod tradiţional, de Ziua Marinei, preşedintele României participa la ceremoniile de pe faleza Comandamentului Flotei.



