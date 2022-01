Una din patru maşini noi din România în 2021 a fost DACIA. Aproape 400.000 de maşini SH înmatriculate

Pe parcursul anului 2021, în România au fost înmatriculate 121.208 maşini noi. Cifra, deşi mare, este în scădere faţă de 2020, când au fost înmatriculate 126.351 maşini noi. Scăderea este şi mai mare pe luna decembrie, cu 25,7% faţă de 2020. În cifre absolute, asta înseamnă că în decembrie s-au înmatriculat doar 11.858 de maşini noi.

Din totalul maşinilor noi înmatriculate în România anul trecut, una din patru a fost DACIA, indică ACAROM. Iată clasamentul:

DACIA = 34.788 unitati

HYUNDAI = 9.532 unitati

TOYOTA = 8.255 unitati

FORD = 8.184 unitati

RENAULT = 8.125 unitati

SKODA = 7.967 unitati

VOLKSWAGEN = 7.909 unitati

SUZUKI = 4.383 unitati

MERCEDES = 3.671 unitati

BMW = 3.257 unitati

Aproape 400.000 de maşini SH

În ceea ce priveşte autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în decembrie 2021 cifra de 27.238 unităţi, o scădere de 20.3% faţă de decembrie 2020.

Pe întreg anul 2021, nivelul înmatriculărilor de autoturisme SH în România a atins nivelul de 395.759 unitati, o scădere de 2.29% faţă de perioada similară din 2020, respectiv 405.045 unităţi.

Secretul de sub scaunul șoferului. Multe mașini au această dotare, dar puțini știu

De multe ori mașinile au multe dotări despre care șoferii habar nu au. Un video postat pe Tiktok, în care un șofer dezvăluie ce se ascunde sub scaunul unui jeep a devenit viral, iar utilizatorii au scris în comentarii că nu știau că și mașinile lor au acest secret. Este vorba despre o mică gaură de sub scaunul șoferului. De obicei e acoperită, dar dacă scoți capacul, o poți folosi ca sistem de scurgere atunci când speli mașina la interior. Mai exact, pe acolo curge apa jos. Este ceva asemănător cu sistemul de scurgere de la cada din baie, doar că are un astfel de capac. Altfel, ar trebui să absorbi apa cu o cârpă pentru ca suprafața să se usuce mai repede.

