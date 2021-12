Secretul de sub scaunul șoferului. Multe mașini au această dotare, dar puțini știu - VIDEO

Secretul de sub scaunul șoferului. Multe mașini au această dotare, dar puțini știu / Foto: Pixabay

Află în articol ce secret ascunde unele mașini sub scaunul șoferului.

De multe ori mașinile au multe dotări despre care șoferii habar nu au. Un video postat pe Tiktok, în care un șofer dezvălui ce se ascunde sub scaunul unui jeep a devenit viral, iar utilizatorii au scris în comentarii că nu știau că și mașinile lor au acest secret. Este vorba despre o mică gaură de sub scaunul șoferului. De obicei e acoperită, dar dacă scoți capacul, o poți folosi ca sistem de scurgere atunci când speli mașina la interior. Mai exact, pe acolo curge apa jos. Este ceva asemănător cu sistemul de scurgere de la cada din baie, doar că are un astfel de capac. Altfel, ar trebui să absorbi apa cu o cârpă pentru ca suprafața să se usuce mai repede.

Mânerul de la mașină are un buton secret. La ce folosește. Nu ştiai asta până acum

Cu siguranță ați folosit măcar o dată mânerul din mașină. El este făcut pentru a vă susține mai bine echilibrul atunci când mașina se află în mers. Mânerul e prevăzut cu un arc care se închide automat atunci când nu este folosit. Cu toate astea, mânerul ascunde și un buton secret, mai puțin cunoscut publicului larg. Acesta chiar are o utilitate. Cu ajutorul acestui buton puteți bloca mânerul astfel încât acesta să fie utilizat mai eficient, adică să nu se mai închidă în mod automat atunci când îl lăsați din mână pentru câteva secunde. Vezi video AICI.

Parasolarul din mașină are o funcție secretă. Cum poate fi folosit

Parasolarul din mașină este folosit în general pentru a te proteja de razele puternice de soare. Mai exact, e vorba despre razele de soare care vin din față și te pot incomoda la condus, lucru ce poate să fie chiar periculos uneori. Din moment ce îl deschizi acesta te protejează și te ajută să vezi mai bine atunci când conduci. Cu toate astea, foarte puțină lume știe că parasolarul din mașină poate avea și un alt scop și printr-un simplu buton se poate transforma, scrie Realitatea.net. Vezi în video de AICI despre ce este vorba.

