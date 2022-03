Un zid de gheaţă ca în Urzeala Tronurilor despărţea America de Nord de Asia. Dovadă că primii oameni au ajuns în America pe apă

O urmă de pas şi artefacte din piatră descoperite de cercetători arată că primii oameni au ajuns în ceea ce astăzi este New Mexico acum 23.000 de ani, iar în Mexic acum 26.500 de ani.

Pentru a afla dacă aceştia au ajuns acolo pe calea apei sau pe vreo rută terestre, o echipă de la Universitatea de Stat din Oregon a încercat să determine cu exactitate când a fost deschis coridorul de gheaţă dintre cele două continente. Şi astfel au ajuns la concluzia că acesta nu s-a deschis decât acum 13.800 de ani. Asta înseamnă că primii oameni din America nu aveau cum să ajungă pe uscat acolo, ci doar pe calea apei.

Cei care ar fi încercat să ajungă din Asia în America de Nord ar fi avut de trecut un zid de gheaţă similar celui din Urzeala Tronurilor. Prin comparaţie, Burj Khalifa, din Dubai, are 830 metri înălţime.

O teorie care spunea că primii americani au ajuns pe cale terestră acolo, demontată

Cercetarea a plecat de la teoria "Clovis First", care spune că oamenii au ajuns în America pentru prima dată din Siberia, de-a lungul unui coridor de gheaţă care s-a format în era glaciară, scrie Daily Mail. După descoperirea urmelor umane de acum 26.000 de ani, însă, s-a dovedit că teoria e falsă.

Populaţia Clovis era formată din culegători-vânători care au trăit în America acum 13.000 de ani. Despre aceştia se crede că au dispărut din cauza temperaturilor scăzute din America acelor vremuri.

"Acum avem dovezi clare că acest coridor de gheaţă nu era deschis primilor oamenilor din America", a declarat Jorie Clark, conducătorul studiului.

"Am închis uşa pentru acest coridor de gheaţă. Cercetarea noastră arată clar că nu avea cum să fie o rută viabilă atunci când oamenii au intrat prima dată în America, deci teoria Clovis nu are cum să funcţioneze”, a declarat şi dr. Dylan Rood, co autor al studiului.

