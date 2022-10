Parlamentul European vrea puncte de încărcare pentru vehicule electrice la fiecare 60 de km de autostradă

Parlamentul UE a susținut, cu 485 de voturi pentru, 65 împotrivă și 80 de abțineri, obiectivele de încărcare a mașinilor electrice care, dacă vor fi acceptate de guverne, ar garanta șoferilor posibilitatea de a-și reîncărca mașinile în fiecare colț al Europei până în 2025.

Obiective minime naționale pentru instalarea infrastructurii de combustibil alternativ

Până în 2024, fiecare țară din bloc va trebui să prezinte Comisiei un cadru strategic național pentru atingerea acestor obiective.

Potrivit textului aprobat în plen la Strasbourg, până în 2026 principalele drumuri ale UE vor trebui să aibă cel puțin o stație de încărcare pentru mașinile electrice la fiecare 60 de kilometri. Aceeași cerință ar trebui să se aplice și pentru camioanele și autobuzele electrice de pe drumurile principale Ten-T. Există doar câteva scutiri pentru regiunile ultraperiferice, insulele neconectate la rețelele energetice continentale și drumurile cu trafic deosebit de redus, scrie Europa Today.

Deputații europeni sugerează, de asemenea, să se instaleze mai multe stații de hidrogen de-a lungul drumurilor principale ale UE (la fiecare 100 de kilometri în loc de la fiecare 150, așa cum a propus Comisia), iar acest lucru să fie realizat mai rapid (până în 2027 și nu în 2031). Utilizarea stațiilor de încărcare accesibile publicului ar trebui să fie deschisă tuturor utilizatorilor, indiferent de marca mașinii, într-un mod ușor și nediscriminatoriu.

Trebuie indicat un preț pe kWh și pe kg, convenabil și comparabil cu prețurile medii. În plus, deputații europeni solicită crearea unui punct de acces european comun pentru datele privind combustibilii alternativi, care să fie creat până în 2027 pentru a oferi informații despre disponibilitatea combustibililor alternativi, timpii de așteptare și prețurile în întreaga Europă.

Noile reguli fac parte din pachetul Fit for 55, planul UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 față de nivelurile din 1990.

Parlamentul UE este gata să înceapă negocierile cu guvernele țărilor membre

”În prezent avem 377.000 de stații de încărcare în UE, adică jumătate din numărul care ar fi fost atins dacă țările UE și-ar fi respectat promisiunile. Pentru a salva acordul verde, trebuie să abordăm acest blocaj de decarbonizare și să construim rapid infrastructura pentru combustibili alternativi”, a declarat Ismail Ertug, europarlamentarul german, raportor pentru infrastructura combustibililor alternativi.

”Acest regulament sprijină transportul curat fie că e rutier, pe apă sau aeriani. Renew Europe dorește să facă transportul curat mai accesibil cetățenilor și întreprinderilor noastre, iar regulamentul privind infrastructura combustibililor alternativi adoptat astăzi va sprijini exact acest obiectiv. La urma urmei, dacă există mai multe puncte de încărcare electrică și alimentare cu hidrogen de-a lungul autostrăzilor europene, visul de a avea mașini cu emisii zero sau scăzute în toată Europa va deveni realitate”, a declarat Caroline Nagtegaal, raportor alternativ pentru Renew Europe for The rules.

Modelele electrice şi hibride vor reprezenta 40% din vânzările Renault în Europa anul acesta

'În Europa, vom ajunge la 40% în acest an', a declarat directorul operaţional de la Renault, Fabrice Cambolive, cu ocazia unei conferinţe de presă organizate la Aubervilliers (Seine-St-Denis), adăugând că marca este bine poziţionată pentru a gestiona tranziţia la vehiculele electrice până în 2030. Comparativ, în 2021, modelele electrificate au reprezentat un sfert din vânzările mărcii Renault în Europa şi aproximativ o treime în prima jumătate a lui 2022.

Renault şi-a pus speranţele în segmentul automobilelor electrice pe noul Megane precum şi pe două noi modele mici

Devansat de noi veniţi precum Tesla şi mai mulţi constructori auto chinezi, precum şi de mari constructori auto tradiţionali precum Volkswagen şi Stellantis, Renault şi-a pus speranţele în segmentul automobilelor electrice pe noul Megane precum şi pe două noi modele mici, Renault 5 şi Renault 4, un mic SUV care seamănă cu celebrul model Renault 4L.

Acestea urmează să fie prezentate de grupul auto francez la Salonul auto de la Paris. Directorul general de la Renault, Luca de Meo, urmează să aibă o reuniune cu analiştii şi investitorii în data de 8 noiembrie, ocazie cu care este aşteptat să ofere noi informaţii cu privire la strategia grupului, inclusiv detalii cu privire la planul său de a crea o divizie specializată pe producţia de vehicule electrice.

Citește mai mult AICI.

