Data publicării: 09:50 22 Sep 2025

EXCLUSIV Un oraş cât Comarnicul, dispărut în accidente rutiere în ultimii 6 ani

Autor: Doinița Manic
DC Conducem revine cu un nou episod şi cu cifre îngrijorătoare. Titi Aur explică situaţia în care se află România.

DC Conducem revine cu un nou episod şi cu cifre îngrijorătoare. Titi Aur explică situaţia în care se află România. 

În ultimii 6 ani, un oraş de dimensiunea Comarnicului a dispărut de pe harta României în accidente rutiere. Cu toate astea, autorităţile nu iau măsuri concrete. Siguranţa rutieră se amână pe termen nedeterminat, spune Titi Aur, instructor de conducere defensivă. 

De ce în aviaţie nu există accidente, iar pe şosea, în România, avem un accident la minut? Toate informaţiile le aflaţi marţi, 23 septembrie, de la ora 18:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube ale acestor site-uri. 

Nu uitaţi, dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini din trafic, ne puteţi trimite pe adresa de e-mail [email protected]

Rămâneţi alături de noi!

