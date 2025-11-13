€ 5.0846
DCNews Stiri Un microbuz s-a răsturnat pe DN 3, în județul Constanța. Cinci persoane au fost rănite
Data actualizării: 09:21 13 Noi 2025 | Data publicării: 09:19 13 Noi 2025

Un microbuz s-a răsturnat pe DN 3, în județul Constanța. Cinci persoane au fost rănite
Autor: Alexandra Curtache

accident-mortal-iasi_12997900 Foto: Agerpres
 

Cinci persoane au ajuns la spital joi dimineață, după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat pe Drumul Național 3, în apropierea localității constănțene Deleni. Intervenție de urgență cu mai multe echipaje.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa a anunțat că la locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, o autospecială de stingere a incendiilor, un echipaj pentru transportul victimelor multiple și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

„În urma accidentului rutier au rezultat cinci victime, transportate la spital de echipajele SAJ. Toate persoanele sunt conştiente, cooperante, cu leziuni minore”, a transmis ISU Dobrogea.

Pompierii au asigurat totodată măsurile de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) la locul evenimentului.

Șoferul microbuzului a pierdut controlul direcției

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, accidentul s-a produs în jurul orei 06:45.

„Din primele cercetări efectuate rezultă că un bărbat ar fi condus un microbuz, ar fi pierdut controlul direcţiei, iar vehiculul s-a răsturnat în afara părţii carosabile. În urma accidentului rutier au fost rănite uşor cinci persoane aflate în microbuz”, se arată în comunicatul IPJ Constanţa.

Testarea cu aparatul etilotest a arătat că șoferul nu consumase alcool.

Trafic restricționat în zona Deleni pe DN 3

Circulația pe DN 3, în zona localității Deleni, se desfășoară temporar pe o singură bandă de circulație, până la finalizarea intervenției și degajarea carosabilului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

accident
constanta
