Accident grav între un microbuz și un autoturism, în Mangalia. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

UPDATE:

IGSU a transmis că în urma accidentului au rezultat 14 victime, dintre care 13 transportate la spital (conștiente) și una refuză transportul la spital.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

Știrea inițială:

Un accident grav s-a produs între un microbuz și un autoturism, în Mangalia. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că

pentru gestionarea eficientă a situației, a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Constanța.

"La acest eveniment au fost alocate 1 mașină de stingere, 1 echipaj de descarcerare, 9 ambulanțe SMURD și 3 autospeciale pentru transport victime multiple. Misiunea este în dinamică.

În evenimentul rutier sunt implicate 11 persoane, dintre care 10 din microbuz și 1 din autoturism. Toate victimele sunt conștiente, în evaluare medicală la fața locului", transmite IGSU.

