Un manelist, condamnat la închisoare pentru plasare de valută falsă. A fost dat în vileag de prostituate

Manelistul Ioan Daniel Stoica, cunoscut drept „Dan Pitic”, a fost condamnat la închisoare pentru plasare de valută falsă, scrie Gorjeanul.ro. Bărbatul a primit patru ani de închisoare. Din aceștia se va scădea perioadă în care a fost în arest preventiv, din februarie 2020 până în septemrbie 2020. Totodată, judecătorii au decis și confiscarea și distrugerea a 30 bancnote de 20 de euro și a 5 bancnote de 100 de euro.

Dosarul manelistului a fost deschis în 2019, atunci când „Dan Pitic” și un amic de-al său se aflau la Târgu-Jiu și voiau să introducă banii falși pe piață. Cei doi au mers la câteva prostituate care aveau diverse apartamente închiriate prin oraș și care postaseră anunțuri pe în mediul online pentru a-și promova serviciile. Femeile ar fi mers ulterior să schimbe bancnotele euro primite în lei, la o casă de schimb valutar. Așa au descoperit că banii sunt falși și au făcut o reclamație pe numele celor doi.

Ulterior, oamenii legii au descoperit că bancnote în cuantum de aproape 100.000 de euro au fost aduse la Arad în bordul unei mașini second-hand transportată din Italia în România pe o platformă și că totul ar fi fost organizat „Dan Pitic”. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată.

Câte clase are manelistul Dani Mocanu. ”Nu realizez nimic în viață! Deci, nu te ajută cu nimic!”

Celebrul manelist Dani Mocanu a făcut noi dezvăluiri din viața sa personală. De asemenea, el susține că are doar nouă clase, dar consideră că dacă ar fi avut mai multă școală nu l-ar fi ”ajutat cu nimic”.

”Eu am 9 clase! Puteam să am 10 facultăți și să nu realizez nimic în viață! Deci, nu te ajută cu nimic!”, a declarat Dani Mocanu.

Dani Mocanu a explicat în urmă cu ceva timp care este rețeta succesului său.

"Sunt un simplu om care a muncit. Am încercat să îmi pun viața pe o foaie și să rup topurile. Secretul este să iubești ceea ce faci și să pui suflet, e inevitabil să nu vină și succesul. Înainte de toate, pui suflet. Provin dintr-o familie simplă, înainte eram fotbalist. Am jucat bine fotbal. E vorba și despre o strategie, trebuie să înțelegi ce apreciază publicul. În România publicului trebuie să îi dai ceva diferit, mai vulgar, mai modern. Pe stilul meu muzical nu există concurență. Eu de aproximativ jumătate de an nu am mai scos nici o piesă, doar dedicații și tot sunt pe locurile 2, 3 în trending", a declarat Dani Mocanu.