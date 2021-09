Câte clase are manelistul Dani Mocanu. ”Nu realizez nimic în viață! Deci, nu te ajută cu nimic!”

Celebrul manelist Dani Mocanu a făcut noi dezvăluiri din viața sa personală. De asemenea, el susține că are doar nouă clase, dar consideră că dacă ar fi avut mai multă școală nu l-ar fi ”ajutat cu nimic”, conform romaniatv.net.

”Eu am 9 clase! Puteam să am 10 facultăți și să nu realizez nimic în viață! Deci, nu te ajută cu nimic!”, a declarat Dani Mocanu.

Dani Mocanu a explicat în urmă cu ceva timp care este rețeta succesului său.

”Sunt un simplu om care a muncit. Am încercat să îmi pun viața pe o foaie și să rup topurile. Secretul este să iubești ceea ce faci și să pui suflet, e inevitabil să nu vină și succesul. Înainte de toate, pui suflet. Provin dintr-o familie simplă, înainte eram fotbalist. Am jucat bine fotbal. E vorba și despre o strategie, trebuie să înțelegi ce apreciază publicul. În România publicului trebuie să îi dai ceva diferit, mai vulgar, mai modern. Pe stilul meu muzical nu există concurență. Eu de aproximativ jumătate de an nu am mai scos nici o piesă, doar dedicații și tot sunt pe locurile 2, 3 în trending”, a declarat Dani Mocanu.

Delia, fotografie de INFARCT. Dani Mocanu și fanii, replici geniale

Delia Matache este una dintre cele mai iubite, îndrăznețe și naturale vedete din showbiz-ul românesc. După ce și-a construit cariera de vis, Delia s-a tot reinventat, iar schimbările sale au fost de cele mai multe ori apreciate de fani.

Recent, artista a publicat o fotografie provocatoare care i-a surprins pe fani și care a stârnit o mulțime de comentarii. Dacă toți o știu doar în haine largi, colorate au sport, de data aceasta Delia s-a afișat într-o ținută sexy.

Nici Dani Mocanu nu s-a putut abține să nu-i comenteze juratei X Factor, iar mesajul lui a stârnit hohote de râs.

"Pune ceva pe tine te rog frumos, să nu ne mai certăm aiurea!", a comentat Dani Mocanu la postarea Deliei.

Și fanii i-au comentat rapid la fotografie.

- "Asta a fost brusc. Foarte brusc!!"

- "Ne-ai luat pe nepregătite"

- "Vrei să ne zăpăcești cu totul, fetiță"

- "Mișto! Nu mai ai acces la dressingul soțului! Ne place, place, place"

- "În sfârșit poze umane cu tine"