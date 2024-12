Mircea Diaconu - GALERIE FOTO. Fotografii și momente cu Mircea Diaconu

Mircea Diaconu a fost un actor, scriitor și politician român de excepție, cu o carieră remarcabilă care a influențat semnificativ cultura și viața publică din România.

Mircea Diaconu a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1971. A debutat pe scena Teatrului Bulandra, unde a interpretat numeroase roluri memorabile. De-a lungul anilor, a colaborat cu teatre prestigioase precum Teatrul Nottara și Teatrul Național din București, devenind unul dintre cei mai apreciați actori de teatru din țară.

A debutat în cinematografie cu filmul "Nunta de piatră" (1972). Printre cele mai notabile filme în care a jucat se numără:

- "Filantropica" (2002) – o comedie neagră regizată de Nae Caranfil.

- "Mere roșii" (1976) – rol care i-a adus recunoaștere națională.

- "Buletin de București" (1983) – o comedie care explorează viața în capitala României.

- "Asfalt Tango" (1996) – în care a colaborat din nou cu regizorul Nae Caranfil.

Interpretările sale au fost apreciate atât de public, cât și de critici, primind numeroase premii și distincții.

După Revoluția din 1989, Mircea Diaconu s-a implicat activ în politică. A fost ales senator și a ocupat funcția de ministru al Culturii în 2012. În 2014, a fost ales membru al Parlamentului European, unde a activat până în 2019. A fost cunoscut pentru eforturile sale de a promova cultura română și de a susține drepturile artiștilor.

Pe lângă activitatea sa artistică și politică, Mircea Diaconu a scris mai multe cărți și articole în care a abordat teme legate de cultură și societate.

De asemenea, a fost profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, contribuind la formarea noilor generații de actori.

Mircea Diaconu: povestea fabuloasă a ARO-ului galben

”Pe drumurile noastre se descurcă, e făcut, gândit pentru drumurile românești” a spus Mircea Diaconu care încă străbătea țara cu ARO-ul galben cunoscut din campania pentru alegerile europarlamentare.

”E ca nou și merge de rupe” spunea el.

”Este al treilea ARO 10 pe care-l am. După Revoluție, m-am apucat să fac o casă, pe malul apei, la mine-n sat, pietrele erau acolo, nisipul era acolo, am luat ciment, cărămizi și restul căram de acolo. Aveam un Oltcit și tot căram de acolo. Un vecin tot trecea cu un ARO decapotat, roșu, superb. L-am oprit și l-am întrebat cât a costat. Mi-a zis suma, era mică. Și mi-a zis ARO vinde parcul rece, adică mașini nevândute de ani de zile.

Mă urc în mașină a doua zi dimineață, mă duc la fabrică, la domnul director general, intru, secretara șefă era colegă de liceu, de clasă, mă bagă la dl director și-i zic că am auzit că vinde parcul rece. Mi-a zis că numai pentru salariați și ușa era deschisă și eu mă uit la secretară și-i spun: Silvia, cred că vrei un ARO rece! Directorul a înțeles exact și a vândut mașina pe numele ei, iar ea mi-a vândut-o mie. M-am îndrăgostit de mașina aia, era un gri închis, arăta superb. Familia era la mare și m-am dus să le arăt mașina. Mă oprește poliția către Constanța și-l aud: Nu e mă Jeep, e aro!

M-au dat în stație Jeep negru fără numere. E al treilea pe care-l am. Încă se fac ARO-uri în zona Câmpulung. Oamenii de acolo încă fabrică ARO, prin curți. Ce prostie, ce gafă uriașă!” a povestit Mircea Diaconu.

Candidat independent la alegerile europarlamentare, Mircea Diaconu a pornit în campania electorala printr-un ocol al României în 22 de zile

Mircea Diaconu, legătură profundă cu regizorul Lucian Pintilie: Am avut doi părinți spirituali teatrali: Lucian Pintilie și Liviu Ciulei

”Pentru mine, am spus-o de nu știu câte ori, am simțit-o, o spun și astăzi că am avut doi părinți spirituali teatrali: Lucian Pintilie și Liviu Ciulei. Au fost pentru mine totul. De la ei am învățat, lângă ei am stat și mi s-au deschis ochii” spunea Mircea Diaconu, pentru DCnews.

Filmul ”De ce trag clopotele, Mitică?” este una dintre cele mai cunoscute colaborări dintre actorul Mircea Diaconu și regizor Lucian Pintilie.

Mircea Diaconu, la depunerea jurământului de investitură în funcția de ministru al Culturii și Patrimoniului Național, la Palatul Cotroceni, în fața președintelui Traian Băsescu

Piesa de teatru 'Mormantul cavalerului avar' (Dumitru Radu Popescu), pe scena teatrului Bulandra, in regia lui Mircea Marin

Petre Roman si Mircea Diaconu la Congresul Ligii Alesilor Locali ai PNL

Actorul Mircea Diaconu - Marele Premiu Flacara, la Gala Premiilor Flacara, editia 2011

Mircea Diaconu, senator PNL (ctr.), la mitingul de protest organizat de Uniunea Social Liberala (USL)

Candidatul independent Mircea Diaconu si-a depus candidatura pentru alegerile la Parlamentul European la BEC

Mircea Diaconu, candidat independent la alegerile prezidențiale din anul 2019

