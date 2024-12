Cătălin Cazacu, cunoscut pentru sinceritatea și umoru său, a făcut dezvăluiri despre vedetele din România, în special despre Denisa Tănase.

Invitat în emisiunea "La Măruță", la rubrica "Sosurile iuți", Cătălin Cazacu o vorbit despre viața sa personală, despre planurile de viitor și relacțiile cu mai multe vedete din showbiz-ul românesc.

După ce contractul său cu Antena Stars s-au încheiat în primăvară, Cătălin Cazacu a ales să ia o pauză de la televiziune și să se concentreze pe lucruri care îi aduc liniște și bucurie.

"Nu mai am emisiune. Am luat o pauză binemeritată. Nu mai am restaurant, am fost plecat toată vara, am fost la Dunăre, am făcut petreceri și am stat într-un loc senzațional, nu știu dacă ai fost vreodată la Cazanele Dunării. E un loc unde cumva nu simți că ești în România, e senzațional, de foarte mult timp mi-am dorit să fac asta, dar nu am avut timp liber pentru că munceam zi de zi.

Am reușit să îmi eliberez timp în viață, m-am mutat și am stat toată vara acolo. Am lucrat acolo, am stat pe bărci toată vara, acum stau două zile în București, apoi plec la Craiova, după care plec în Grecia trei săptămâni”, a spus Cătălin Cazacu.

După această dezvăluire, Cătălin Cazacu a răspuns întrebărilor picante, iar una dintre cele mai surprinzătoare declarații a fost despre Denisa Tănase, fosta cântăreață din trupa Bambi, care acum este o femeie de afaceri de succes.

Cătălin Cazacu și Denisa Tănase au avut o relație în urmă cu ani de zile, însă s-au despărțit și au rămas prieteni.

La întrebarea: "Ești foarte pasionat de navigație, prin urmare dacă ai avea de plecat pe barcă timp de o lună cu o fostă de a ta pe cine ai alege?", Cătălin Cazacu a răspuns: "Denisa de la Bambi. Noi am și rămas foarte buni prieteni, mi se pare senzațională ascensiunea ei și tot ce a reușit în ultimul timp.

Nu cred că am spus-o vreodată.

Povesteam noi, vorbeam și la un moment dat zice ea: Hai că aducem și noi niște parfumuri din Dubai. Eu zic: cine cumpără parfumuri în România, mai bine ne luam dronă.

Ne-am despărțit. Desfășurarea o vezi, eu sunt aici, cu tine și mănânc d-astea și beau vin pe datorie, ea s-a dus și a adus parfumuri din Dubai, iar acum e milionară, bravo ei. Nici n-am avut noroc”, a spus el.

