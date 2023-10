Un cunoscut medicament împotriva obezității strică ploile producătorilor din industria alimentară. Vor mânca oamenii mai puțin?

Creșterea cererii de medicamente anti-obezitate care suprimă pofta de mâncare precum Novo Nordisk's Wegovy ar putea fi în defavoarea producătorilor din industria alimentară, scrie Reuters.

Când lanțul de magazine Walmart a informat în această lună că a văzut o ușoară scădere a consumului de alimente atunci când oamenii au luat medicamentul, a declanșat o vânzare a acțiunilor unor companii, inclusiv Nestle. cel mai mare producător de alimente ambalate din lume. „Se simte ca o reacție exagerată”, a spus portofoliul Aviva managerul Richard Saldanha. „Oamenii extrapolează pe termen lung obiceiurile de consum”.



Wegovy s-a dovedit deja un succes fenomenal în Statele Unite iar acum este lansat pe unele piețe europene inclusiv Norvegia, Danemarca și Germania, stârnind preocupări în rândul consumatorilor și industriei de vânzare cu amănuntul. Altfel spus, odată cu introducerea acestui medicament inhibator de foame pe piața farmaceutică din Europa, se așteaptă ca vânzările de alimente să fie afectate și aici.



„Descoperirea lui Novo poate duce cu siguranță la schimbări majore - atât pentru companiile alimentare și de băuturi, dar și pentru alte stocuri legate de sănătate din industria obezității”, a spus Kiran Aziz, șeful investițiilor rîn cel mai mare fond de pensii din Norvegia, care deține acțiuni atât la Novo Nordisk, cât și la mai multe companii alimentare.



Kiran a adăugat, totuși, că ar trebui să se acorde mai multă atenție impactul asupra supermarketurilor, unde marjele sunt mai mici și impactul privind rentabilitatea poate fi mai mare.

Industria alimentară se pregătește pentru ce e mai rău

Nestle a început deja să lucreze la produse care „însoțesc” medicamente pentru pierderea în greutate precum Wegovy, a spus în sfârșit CEO Mark Schneider, care poate include suplimente pentru a ajuta la compensarea în „pierderea masei musculare” si „recâștigarea rapidă a kilogramelor pierdute”.



Reacția inițială a pieței la noua clasă de medicamante pentru pierderea în greutate a stârnit revoltă dar și teamă. Impactul asupra pieței de valori i-a lăsat pe unii producători de alimente cu "mâinile tremurânde", a spus John Plassard, specialist în investiții Nestle Grupul Mirabaud. „Companiile cele mai expuse riscului ar putea fi cele dedicate exclusiv pentru „junk food” sau lanțuri de restaurante care nu oferă multe alternative”, a spus acesta.



Brian Frank, manager de portofoliu al fondului Frank Value, care are acțiuni la Tyson Foods și Arcos Dorados, cel mai mare francizat McDonald's din lume, a spus că va căuta varinate încât să nu fie nevoit să se opună medicamentului Wegovy. „Dacă piața îmi va oferi o reducere, va fi bine”, a spus el.



Asimilarea medicamentelor care suprima pofta de mâncare pare a fi o strategie a SUA, a spus My Nguyen, analist de cercetare de piață și al investițiilor în America. Îm vreme ce în Statele Unite sunt privite cu reticență, în alte state, spune ea, sunt chiar încurajate. „În altă parte, clasele de mijloc mai bogate și mai mobile în țările emergente chiar sprijină trecerea către gustări și alimente comode.”



Un manager de portofoliu la Union Investments din Germania, care are acțiuni la Unilever și Coca Cola, spune că percepția oamenilor asupra medicamentelor pentru pierderea în greutate e una greu de demontat, de aici și teama din rândul producătorilor. „Toată lumea presupune că oamenii vor lua aceste pastile, vor slăbi și vor mânca mai puțin. E, pe alocuri, o exagerare" a spus acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News