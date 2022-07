Umezeala din aer aduce nori de furtună. Vijelie, grindină şi cantităţi mari de apă. De asta vom avea parte în următoarele zile

ANM anunţă că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 şi 40 de grade pe timpul zilei iar pe timpul nopţii temperaturile nu vor coborî sub 20-22 de grade. Ca atare, disconfortul va fi accentuat. "Să ştiţi că o temperatură de 30 de grade asociată cu umezeală de 40-60% înseamnă un disconfort termic egal cu cel dat de o temperatură de 40 de grade într-o masă de aer uscat" explică Gabriela Băncilă de la Administraţia Naţională de Meteorologie.

Se anunţă furtuni şi grindină

"Colegii noştri de la Institutul de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor au dublat acest mesaj - cod portocaliu - de instabilitate atmosferică. Până la mijlocul săptămânii viitoare o să asistăm la o situaţie meteorologică destul de dificilă. O să crească acest grad de umezeală din aer iar asta va determina un disconfort accentuat, în condiţii de cod galben mâine şi poimâine cu temperaturi de până în 37 de grade. Este posibil să ne răcorim în zona Olteniei şi în zonele de munte, iar aici nu spun că temperatura scade odată cu altitudinea. Această umezeală dar şi această căldură reprezintă, de pe altă parte, ingredientele necesare dezvoltării norilor de furtună. Aceşti nori de furtună aduc cantităţi de 40-60 l/mp în intervale scurte de timp. Luăm în calcul şi intensificările de vânt şi, de asemenea, căderile de grindină. Asta aduce codul portocaliu: vijelie, grindină şi cantităţi mari de apă. Este foarte posibil ca începutul lunii august să vină cu o intensificare a valului de căldură" ne informează Gabriela Băncilă, directorul de prognoze ANM.

Zile de foc vom avea şi în august

Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), a emis marţi un avertisment, în direct la Digi24, cu privire la perioada imediat următoare, pentru care codul de caniculă rămâne încă valabil: "Zilele acestea, temperaturile resimţite au depăşit 40+42 de grade, având în vedere şi gradul mare de umezeală, ca urmare a ceea ce s-a întâmplat pe fondul masei de aer rece care a determinat şi aversele torenţiale la nivel local. Vom avea, din nou, nopţi tropicale, cu accentuare de la o zi la alta. Vom avea, însă, şi instabilitate atmosferică, temporar accentuată. În partea de vest/nord-vest a ţării am atins recordurile absolute. În acelaşi timp, în zilele în care am avut emis codul roşu şi codul portocaliu am înregistrat foarte multe recorduri la un număr semnificativ de staţii, mai exact 68 de staţii, ca fiind cele mai ridicate valori de temperaturi maxime zilnice iar la 16 staţii am avut chiar recorduri lunare. Suntem încă sub cupolă de căldură, o cupolă de aer fierbinte care staţionează aproape în întreaga ţară, mai ales în zonele de câmpie. "Este un nou record de secetă extremă, mai ales din perspectiva lipsei de precipitaţii. La acest moment, anul agricol curent este pe primul loc ca fiind cel mai secetos an din istoria măsurătorilor meteorologice" a mai spus Mateescu.

