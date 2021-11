Ultimele imagini cu Petrică Mâțu Stoian. Ce i-a spus Stelianei Sima, cu TREI zile înainte să moară: Incredibil! Îi și ziceam: Mă, de unde le scoți?

Petrică Mâțu Stoian, răsturnare de situație. Ce s-a întâmplat cu el și ce este fibrilația atrială. Medicii, detalii crunte: Scuipa SÂNGE. Nu a suportat masca de oxigen

Petrică Mâțu Stoian a murit sâmbătă, 6 noiembrie, la vârsta de 61 de ani, în urma unui șoc septic.

Cântărețul era internat în stare gravă la spitalul din Reșița. Acesta a fost infectat și cu virusul SARS-CoV-2, iar în urma unei supradoze de anticoagulant, interpretul a început să se simtă tot mai rău și a ajuns la ATI.

Din cauza umărului mare de bolnavi din spitale, interpretul nu a putut fi transferat la Craiova.

Artiștii îi plâng moartea, iar trei dintre colegele sale au făcut publice ultimele imagini cu Petrică Mâțu Stoian în viață.

"Incredibil! Da, bunul meu coleg și prieten ne-a părăsit. Îmi este sufletul devastat de durere… Joi, 4 noiembrie, ne-am întâlnit la filmări și îmi spunea că este ultima filmare la care mai participă deoarece voia să se ocupe și de el. Cu o săptămână în urmă îmi trimitea un mesaj în care își exprima bucuria și recunoștința față de Bunul Dumnezeu pentru tot și pentru că are prieteni adevărați, talentați și sinceri, dar și că se simte foarte bine în prezența noastră. Să credem că nu-l mai avem pe Petrică Mâțu Stoian? Mi-ai lăsat un gol imens în suflet, în grupul nostru, în lumea cântecului popular…. Drum lin către stele, drum lin în lumea cea fără de dor! Dumnezeu să te așeze în rândul celor drepți, prieten drag!", a scris Steliana Sima pe pagina sa de Facebook, în ziua tragicului anunț despre Petrică Mâțu Stoian.

Steliana Sima, detalii despre ultima întâlnire cu Petrică Mâțu Stoian

"Ultima dată ne-am întâlnit acum aproximativ o săptămână, am fost la o emisiune de divertisment eu, Mariana Ionescu Capitănescu, Costel Enceanu și Petrică, la Măruță. Am fost atunci la emisiune și după aceea, după emisiune, mi-a trimis un mesaj în care mi-a spus: ‘Îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot, îi mulțumesc că existați și că mi-a dat prieteni adevărați, că mi-a dat prieteni sinceri. Mă bucur că sunt cu voi, mă simt foarte bine în prezența voastră’. La filmarea asta, de pe 3 noiembrie, nu dădea vreun semn sau să se comporte altfel decât de obicei, decât o făcea el de fiecare dată. Era Petrică cel pe care îl știm. Cu glumele lui, el ne binedispunea întotdeauna, cât eram de obosiți, stăteam ore în șir la filmări.

El avea glumele întodeauna, îi și ziceam: ‘Mă, de unde le scoți? De unde?’. Și râdea și el după aia. După emisiunea asta, de pe 3, tot așa, încercam să ne punem de acord ce facem, că ne sună toate televiziunile să mergem la filmări, unde mergem, hai să fim puțin mai selectivi! Și el a zis: Asta e ultima mea filmare la care particip, vreau să îmi văd de viața mea! Nu mai merg, zice, încercați și voi să nu vă mai duceți așa, că e o perioada mai periculoasă!”. Asta a fost! Am reușit să facem o fotografie, am reușit, așa, pe fugă! Asta a fost ultima fotografie împreună de la filmări!", a povestit Steliana Sima pentru click.ro

Mirela Vaida, șocată de moartea lui Petrică Mâțu Stoian

"Dumnezeule!! Nu îmi vine să cred!! Tocmai am terminat spectacolul și, când am ieșit din scenă, am aflat cumplita veste: Petrică Mâțu Stoian a murit! Sunt înmărmurită. Sunt șocată!

Această fotografie este făcută de mine în urmă cu 3 zile, când am filmat ediția de Revelion din platoul Acces Direct. Nu am cuvinte... Nu există emisiuni speciale de Sărbători la care Mâțu Stoian să nu fi fost chemat! Era nemaipomenit, cu pofta lui de viață, cu graiul și portul lui din Izverna, de care era atât de mândru... Maestre, noi avem multe filmări zilele acestea și tu trebuia să fii acolo!! Nu putem concepe că nu mai ești! Tu umpli tot cu cântecele tale, cu glumele tale... este incredibil!! Dumnezeu să te ierte, Mâțule!!", a fost mesajul postat de Mirela Vaida pe pagina sa de Facebook.

"Ce e viața omului. Astăzi e și mâine nu-i….Drum lin printre stele, coleg drag! Imagini din culisele ultimei emisiuni “live”, alături de colegul nostru drag și vesel- Petrică Mîțu", a scris și Mariana Ionescu Căpitănescu pe Facebook, alături de videoclipul de mai jos.