Petrică Mâțu Stoian, răsturnare de situație. Ce s-a întâmplat cu el și ce este fibrilația atrială. Medicii, detalii crunte: Scuipa SÂNGE. Nu a suportat masca de oxigen

Petrică Mâțu Stoian a murit sâmbătă, 6 noiembrie, la vârsta de 61 de ani, în urma unui șoc septic.

Cântărețul era internat în stare gravă la spitalul din Reșița. Acesta a fost infectat și cu virusul SARS-CoV-2, iar în urma unei supradoze de anticoagulant, interpretul a început să se simtă tot mai rău și a ajuns la ATI.

Din cauza umărului mare de bolnavi din spitale, interpretul nu a putut fi transferat la Craiova.

"Domnul a venit la clinică să facă terapie post-COVID-19. Din păcate, a dezvoltat o bronho-pneumonie care a fost mult mai amplă decât trebuie, iar acesta a decedat în urma unui șoc septic.

Șocul septic ireversibil e o boală serioasă, cu mortalitatea foarte mare. A fost pus pe tot ce trebuie, dar, din păcate organismul dânsului nu a mai rezistat, nici măcar la resuscitare", a precizat medicul care îl trata pe artist, pentru România TV.

"Se ştie că există long-COVID-ul care lasă nişte sechele, începând de la afectarea creierului (...). Dacă boala este mai gravă, plămânul suferă şi este predispus să se supra-infecteze. Cred că acest lucru s-a întâmplat şi la el. Din păcate, a dus o bună parte pe picioare, ca apoi să se deprecieze rapid. Din păcate, în şocurile septice deprecierea se produce foarte rapid dacă nu se intervine medicamentos", a mai declarat el, potrivit Agerpres.

Ce este fibrilația atrială, afecțiunea de care suferea Petrică Mâțu Stoian

Medicul Cosmin Librimir, directorul medical al Spitalului Reșița, a declarat pentru reper24.ro că artistul suferea de fibrilație atrială:

"Adică inima îi bătea neregulat dar cu un ritm ridicat. Are și insuficiență de valvă mitrală și erau toate motivele sa facă cheaguri, din cauza bolii fără covid. Lua tratament anticoagulant, dar din cauza faptului că a făcut o bronho-pneumonie post Covid a intrat în stare septică și atunci totul se dereglează destul de aspru.

La clinica privată unde era internat a observat că scuipă sânge, a chemat ambulanța și a fost adus la UPU Reșița. Pentru că avea saturație de oxigen mică s-a încercat să i se pună mască dar pentru că nu a suportat-o a fost transferat pe secția de ATI și a fost intubat".

Ce este fibrilația atrială

Fibrilația atriala: inima este activată în mod normal de un stimul generat la nivelul atriului drept, într-o zona specializată, numită nodul sinusal, cu o frecvența ce variază în repaus între 50-100 bătăi/min.

Uneori acest ritm sinusal este înlocuit de fibrilația atriala, un ritm cardiac generat tot la nivelul atriilor, dar cu altă localizare decât cea fiziologică, fiind neregulat, haotic, adesea rapid (tahicardic). În fibrilația atriala, activitatea de contracție a atriilor practic lipsește. De aici și complicațiile care pot apărea: scăderea debitului cardiac, formarea de cheaguri la nivelul atriilor, potrivit csid.ro

Mai mult, prof. Dr. Eduard Apetrei, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu” explică într-un articol publicat în Romanian Journal of Cardiology, că fibrilaţia atrială ( Fi.a.) este cea mai frecventă tulburare de ritm cardiac ce afectează, împreună cu insuficienţa cardiacă, milioane de oameni atât în Europa cât şi în America. Numărul de bolnavi este impresionant şi continuă să crească.

Fibrilația atrială este un ritm cardiac neregulat și adesea foarte rapid (aritmie) care poate duce la cheaguri de sânge în inimă. Fi.a crește riscul de accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă și alte complicații legate de inimă, se arată într-un articole publicat pe site-ul mayoclinic-org.

În timpul fibrilației atriale, camerele superioare ale inimii (atrii) bat haotic și neregulat - desincronizat cu camerele inferioare (ventriculii) ale inimii. Pentru mulți oameni, A-fib poate să nu aibă simptome. Cu toate acestea, fibrilația arterială poate provoca bătăi rapide și puternice ale inimii (palpitații), dificultăți de respirație sau slăbiciune.

Episoadele de fibrilație atrială pot veni și dispar sau pot fi persistente. Deși de obicei nu pune viața în pericol, este o afecțiune medicală gravă care necesită un tratament adecvat pentru a preveni accidentul vascular cerebral, citează click.ro

Printre cauzele care duc la fibrilație atrială se numără: vârsta, consumul de alcool, istoricul familial și stresul.

Petrică Mâțu Soian slăbise enorm

Artistul slăbise enorm în ultima vreme, 25 de kilograme mai exact, dar nu pentru că ținea vreo dienă, ci pentru că avea o suferință care l-a afectat și i-a tăiat pofta de mâncare. Cei care l-au văzut recent au fost uimiți de modul în care arăta.

Petrică Mâțu Stoian a pierdut un om foarte drag, iar tragedia l-a afectat atât de puternic încât n-a mai putut să mănânce nimic.

"Am slăbit din cauza unui șoc. Este vorba de soția impresarului meu care a lucrat foarte mult la imaginea mea și care a trecut din lumea cu dor, în lumea fără dor. A fost o durere imensă când am auzit. M-a ajutat foarte mult în carieră. Acest șoc m-a făcut să-mi piară pofta de mâncare. Aveam peste 100 de kilograme, iar acum am slăbit brusc peste 25. O să încerc să trec peste acest moment. Mă simt mai bine așa, mai suplu. Încap în haine în care înainte nu le mai puteam purta. Am acum 74 kg", a mărturisit Petrică Mâțu Stoian la PRO TV, recent.

Sora artistului vrea să se facă autopsia. Răsturnare de situație în cazul morții artistului

Inițial, sora solistului nu a vrut să i se efectueze autopsie acestuia, însă lucrurile s-au schimbat după ce a aflat că alți pacienți ar fi avut probleme mari de sănătate în urma oxigenării excesive la clinica privată unde și Petrică Mîșu Stoian a mers pentru a se reface în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, acum aceștia suspectează că artistul nu ar fi fost răpus din cauza sechelelor cauzate de COVID-19.

Rezultatul necropsiei va stabili cu exactitate care a fost cauza morții interpretului de muzică populară. De asemenea, sora artistului vrea să afle dacă medicii de la clinica privată i-au făcut acestuia toate analizele înainte de a-i face prima ședință de terapie hiperbară.

"Da facem autopsia pentru că s-au sesizat procurorii. Sunt mai multe persoane care au păţit. Vin oameni afectaţi de acolo, de la clinică. El avea 15 ședințe. I s-a făcut rău după prima ședință. Faci o ședință şi te ia cu salvarea? Înseamnă că ceva nu a fost în regulă acolo", a spus sora artistului Petrică Mîţu Stoian la un post de televiziune.

Potrivit informațiilor Antena 3, în luna septembrie Petrică Mîțu Stoian ar fi făcut un CT la plămâni pentru a vedea în ce măsură i-a fost afectat acest organ după infecția cu coronavirus. Rezultatul ar fi fost unul bun. Totuși, medicii de la Spitalul de Urgență Reșița spun că ieri, în urma unui computer tomograf, au descoperit că artistul avea bule de gaz pe plămân, în partea de sus. Acest lucru, spun cadrele medicale, s-ar âputea întâmpla în cazul "forțării de oxigen" pe care o presupune terapia hiperbară.

În unul din ultimele interviuri date de regretatul artist, acesta a vorbit despre cele mai mari dorințe pe care le avea. Acesta a mărturisit că își dorește să călătorească prin locuri pe care nu a apucat să le vadă până acum. Totodată, Petrică Mîțu Stoian mărturisea că este îndrăgostit de țările arabe.

„Toată viaţa, muzica a fost pe primul plan, acum aş dori să las locul tinerilor şi să mă bucur şi eu mai mult de vacanţe. Vreau să mă plimb prin locuri prin care nu am apucat să merg. Eu iubesc ţările arabe şi când mă ridic din pat mă uit către răsărit, nu către apus. Nu am fost în Germania şi nici nu o să ajung vreodată, nu am chemare. Nici în SUA nu am fost. Îmi doresc până şi la Moscova să merg cu trenul, să colind, să ştiu ce este prin lume. Mi-aş dori să văd ce au văzut alţii”, a spus Petrică Mîțu Stoian, citat de Spectacola.ro.

Se pare că regretatul artist și-ar fi presimțit moartea, căci în urmă cu o săptămână a fost la cimitir și și-a pregătit locul de veci în cel mai mic detaliu. Pe pagina unei case de discuri a apărut și o fotografie cu locul de veci a celui care a încântat cu vocea sa o țară întreagă.

"Drum lin, Petrică Mîțu Stoian!



Artistul și-a presimțit moartea! Și-a pregătit mormântul până la cel mai mic detaliu. Săptămâna trecută a fost la cimitir!", este mesajul scris de casa de discuri pe fagina de Facebook.