Petrică Mîţu Stoian, ultima dorinţă înainte de moarte

Scena muzicii românești este mai săracă, după ce marele interpret de muzică populară s-a stins din viață, la doar 61 de ani. Regretatul artist se afla în stare gravă la secţia ATI de la spitalul din Reşiţa. Potrivit informațiilor apărute, Petrică Mîțu Stoian ar fi luat o supradoză de anticoagulant, tratament pe care îl folosea în tratamentul de recuperare post Covid-19.

În unul din ultimele interviuri date de regretatul artist, acesta a vorbit despre cele mai mari dorințe pe care le avea. Acesta a mărturisit că își dorește să călătorească prin locuri pe care nu a apucat să le vadă până acum. Totodată, Petrică Mîțu Stoian mărturisea că este îndrăgostit de țările arabe.

„Toată viaţa, muzica a fost pe primul plan, acum aş dori să las locul tinerilor şi să mă bucur şi eu mai mult de vacanţe. Vreau să mă plimb prin locuri prin care nu am apucat să merg. Eu iubesc ţările arabe şi când mă ridic din pat mă uit către răsărit, nu către apus. Nu am fost în Germania şi nici nu o să ajung vreodată, nu am chemare. Nici în SUA nu am fost. Îmi doresc până şi la Moscova să merg cu trenul, să colind, să ştiu ce este prin lume. Mi-aş dori să văd ce au văzut alţii”, a spus Petrică Mîțu Stoian, citat de Spectacola.ro.

Artistul a murit la ATI Reşiţa

Cântărețul Petrică Mîțu Stoian a murit în urma unui șoc septic, informează România TV. Acesta se internase la spitalul din Reșița, iar starea sa de sănătate se înrăutățise în ultimele zile, după ce, acum câteva săptămâni artistul fusese infectat cu SARS-CoV-2.

Constantin Enceanu, colegul artistului, a intervenit telefonic la România TV, unde a izbucnit în lacrimi:

„Ce să spun? Sunt răvășit, nu-mi vine să cred. Am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni. Joi, în jurul orei 20:30, ne întorceam de la București, eu am mai întârziat puțin, el ajunsese în Craiova, mi-a spus că e drumul destul de aglomerat.

Atunci mi-a spus că pleacă la Reșița, că vrea să se refacă după COVID-19, să-și revigoreze plămânii. Azi, când am aflat că îi e rău, nu mi-a venit să cred. După prima ședință s-a simțit bine, a mers în cameră seara, în cursul nopții a început să se simtă rău, la 3 au venit cu salvarea și l-au dus. Azi, de la ora 13:00, lucrurile au început să se complice. Am încercat să-l aducem în Capitală, aveam promisiuni că mâine dimineață îl va prelua un elicopter. Din nefericire, inima lui nu a mai rezistat și a plecat dintre noi.“, a încheiat, în lacrimi, Constantin Enceanu.