Tzancă Uraganu a clarificat totul. A fost bătut! ”Mi-au dat cu spray în ochi ca doamnele, au sărit la mine”

Tzancă Uraganu a recunoscut totuși că a fost bătut după ce în mass-media au apărut imagini cu el imediat după agresiune.

”Sunt bine, nu e niciun fel de problemă. Am avut noroc că nici bătăușii ăștia nu mai sunt cum ar trebui să fie, eu am rămas pe picioarele mele, nu m-au dat jos nicio secundă. S-au supărat probabil că le-am cântat prea puțin, s-au simțit mai puțin importanți că la alții am stat mai mult. Probabil au vrut să facă o răzbunare din această chestie. Au venit din spate mascați, povestea asta nu o să se termine aici, s-a deschis o anchetă și o să se afle. Au venit prin spatele meu, mi-au dat cu spray în ochi ca doamnele, au sărit la mine cu spray. Au avut de toate, dar asta e, timpul le vindecă pe toate, a durat, cât a durat. A trecut și poliția pe acolo, s-au luat și declarații”, a spus manelistul la Xtra Night Show la Antena Stars.

Ce a povestit fratele lui Tzancă Uraganu

Și fratele lui Tzancă Uraganu, Miraj Tzunami, a vorbit despre ce s-a întâmplat în ziua incidentului.

”A fost în Franța a cântat, apoi a plecat să cânte în Germania la un club. S-a plimbat pe acolo și a probat o mașină, își făcea un selfie, din câte știu eu, și în momentul ăla s-a trezit cu patru indivizi lângă el. L-au lovit în zona capului, la ochi, cu niște telescoape. A fost în spital, i-au făcut investigații, nu este în comă, mâine vine acasă, a plecat din spital pe picioarele lui, doar mie mi-a dat poze cu el, nu le pot da. A zis că este bine, după care i-am sunat pe mama și pe tata. Spunem sărut mâna lui Dumnezeu că nu a murit. Are bodyguarzi, dar nu erau cu el, unul plecase acasă, el era cu un lăutar, dar ăștia l-au urmărit, probabil a fost vândut de cineva și etc. Au atacat-o și pe Marymar, i-au dat și ei câțiva pumni, dar ea se simte bine. Ei aveau ce aveau cu el, el era căzut jos, s-au pus peste ei. Nici nu vreau să îmi imaginez, că mă ia capul”, a declarat bărbatul în aceeași emisiune.

Tzancă Uraganu, radical în pandemia COVID: Nu voi cânta nicăieri

Recent, manelistul Tzancă Uraganu a anunțat că nu va mai cânta la niciun fel de înmormântare, conform romaniatv.net. Artistul se teme de coronavirus și nu dorește ca el sau familia sa să fie infectați cu acest virus. Mai mult, el recomandă oamenilor să se protejeze pe parcursul pandemiei și să limiteze răspândirea virusului.

”Vreau să vă spun că sunt foarte șocat de ce văd de câteva zile pe Facebook. Și cunoștințe și mai apropiați, din toate părțile, din toate orașele, văd numai oameni, care din păcate au murit de COVID. Am fost sunat din toate părțile să vin să cânt la oamenii care au murit de COVID. Vreau să vă spun din toată inima mea, îmi pare foarte rău, sunt foarte șocat de ce se întâmplă! Nu voi putea să vin absolut nicăieri, pentru că e vorba de viața noastră, am copil mic, nu pot să stau în atâția oameni, mai ales la un așa caz. Nu voi cânta nicăieri, la niciun fel de înmormântare, tot anul acesta. Când e vorba de viață, nu mai contează nimic! Nu voi putea fi prezent absolut nicăieri! Se întâmplă ceva groaznic în toată lumea și trebuie fiecare să ne adaptăm și să ne ferim”, a anunţat Tzancă Uraganu într-un mesaj video de pe o rețea de socializare.