Tudor Ionescu, Fly Project, a slăbit după un pariu cu Măruţă: Nu mai puteam cu mine. Nu mi-a plăcut niciodată cum arăt. Doar când eram foarte sărac, pentru că nu aveam ce mânca

Tudor Ionescu de la Fly Project a povestit la Spectacola cum s-a decis să slăbească, după ani de zile în care nu a fost mulţumit de cum arată, în urma unui pariu cu Măruţă.

Tudor a mărturisit: "Eu am vrut dintotdeauna să slăbesc pentru că niciodată n-am arătat cum mi-am dorit. Decât din când în când. Iar asta se întâmpla în perioada când eram foarte sărac. Am avut foarte multe perioade din astea. Şi-atunci când nu ai ce mânca, nici după ce să bei apă... La un moment dat a intervenit şi stresul, aveam turnee foarte multe, mâncam foarte prost... a început Fly Project, de fapt. Iar când a început Fly Project, a început şi haosul. Chiar dacă e cumva poliţie militară la noi, până la urmă, turneele înseamnă haos. Nu e tocmai cea mai liniştită viaţă. Şi-atunci, când creierul nu mai înţelege de ce mănânci la ora asta, de ce ai schimbat nişte fusuri, de ce dormi când tu trebuia să dormi abia peste vreo şase ore, se-ntâmplă tot felul de schimbări. Şi în 2017 mi-am propus să slăbesc. De fapt a plecat de la un pariu. Un pariu cu Măruţă. Mi-a zis - "Facem pariu că tu nu slăbeşti 10 kilograme într-o lună?" I-am spus că eu nu fac pariuri, nu jur, nu cred în aşa ceva şi mi se par nişte tâmpenii. Până la urmă am zis "Bine! Dacă vrei să facem pariu, facem pariu." Mi-am zis că nu pot să mă fac de ruşine, după o lună trebuie să fiu mai slab cu 10 kilograme. Aveam 104 kg si m-am dus cu 10 kg în minus după o lună dar a început să-mi placă de mine, aşa, mai slab."

Anamaria Ionescu (fostă prezentatoare TV) şi partenera lui Tudor de aproape 18 ani l-a întrerupt, spunând că naşterea Ilincăi, fetiţa lor, a contat, de asemenea, în tot acest proces de transformare al artistului: "Stai puţin! Şi Ilinca a contribuit la asta. De-atunci, Tudor şi-a zis că vrea să fie un exemplu de tată şi nu vrea să ajungă în momentul în care cea mică să spună la grădiniţă că i-a mâncat taică-su mâncarea."

"Da, mi-am zis că trebuie să fiu un tată cu care copilul să se mândrească. Să nu-i fie jenă când coboară din maşină sau când mă duc s-o iau de la şcoală. Să nu se simtă aiurea când mergem undeva şi să-mi zică "Tu stai aici!" Şi, pentru sănătate, evident. De la sănătate, până la urmă, a început totul. Nu mai puteam cu mine. Vreo doi ani de zile m/am menţinut pe la 85 kg, nu mai coboram sub nicio formă. Numai bine că a venit şi pandemia. Înnebuneam când vedeam că toţi prietenii de pe Facebook mai puneau câte-un kil în plus în fiecare zi. Mă şi vedeam punând toate kilogramele slăbite înapoi, chiar dublu. Aşa că mi s-a pus pata într-o zi şi mi-am setat creierul. Nu poţi să-ţi resetezi creierul, din păcate, dar poţi să-l setezi. Ambiţia şi voinţa vin la pachet cu scopul. Mi-am reschimbat traiectoriile, mi-am restabilit scopuri noi şi unul dintre ele a fost să slăbesc.

Tudor şi Anamaria formează unul dintre cele mai admirate cupluri din show-biz. Sunt împreună de aproape 18 ani și au reușit să rămână unul lângă altul în ciuda cumpenelor pe care le-au traversat. S-au căsătorit în urmă cu 7 ani și au împreună o fetiță de 4 ani, Ilinca.

