Transportul elevilor. Sorin Cîmpeanu: Am reuşit să ajungem la un numitor comun

"Cred că am reuşit să ajungem la un numitor comun, în aşa fel încât transportul să fie asigurat într-o manieră partajată între autorităţile locale, care au regiile de transport, şi Ministerul Educaţiei - probabil 50% Ministerul Educației şi 50% autorităţile locale. Atunci când un elev merge la şcoală în localitatea de domiciliu, are nevoie de transport local. Atunci când un elev merge la şcoală într-o altă localitate decât cea de domiciliu, are nevoie de decontul navetei care poate să fie intrajudețean - dacă domiciliul şi şcoala sunt în acelaşi judeţ - sau interjudeţean, dacă sunt în judeţe diferite.

Dacă nu există disponibilitatea de asumare de către alte instituţii ale statului român, va asuma Ministerul Educaţiei decontarea tuturor cheltuielilor de navetă într-o manieră care să fie asigurătoare, oricare ar fi evoluţiile, precum am văzut la prețul carburanţilor", a spus Sorin Cîmpeanu, la TVR Info.

"Aproape jumătate (n.r. dintre profesori) vor ieși la pensie în următorii zece ani. Nu putem să îi atragem în sistem oferindu-le salarii de nivelul celor actuale. Absolvenţii universităţilor românești, cei mai buni absolvenţi, vor alege întotdeauna altceva, vor avea mai multe opţiuni şi vor alege, în mod evident - să nu fim ipocriţi - acea variantă care le va asigura un trai mai bun, chiar dacă ei îşi doresc să fie profesori. Atractivitatea din perspectiva salarială este esenţială. Pentru asta, alături de alte obiective, voi lupta cu toate mijloacele să rămână în proiectul Legii Educaţiei, aşa cum este propus acum.

Avem, în momentul de faţă, 4152 de profesori necalificaţi, dintre care aproape 1000 sunt profesori care nu au nici măcar studii superioare, nu studii superioare în profilul disciplinei pe care o au. Este grav! Avem o criză de profesori din ce în ce mai acută. Ieşirea la pensie a profesorilor, a unor dintre cei mai buni, ne va crea o problema din ce în ce mai mare dacă nu vom răspunde acum acestei nevoi de susținere a profesorilor din toate perspective, nu numai financiar.

Am siguranţa că, dacă nu cerem (n.r. bani) cu toții, nu avem nicio şansă să obţinem. Până acum, au fost schimbari de formă. Am încercat să generăm schimbări bune, de altfel, de 10-12 ani, fără să schimbăm instituțiile, fără să ne asigurăm că există mecanisme penru implementarea acestor schimbări şi fără să acordăm resursele financiare necesare", a spus Sorin Cîmpeanu, la TVR Info.

