Atenție, elevi! Se schimbă sistemul de acordare a burselor. Iată și alte schimbări importante și pentru profesori

Sunt 1,432 miliarde de lei pentru bursele sociale pentru elevi și pentru bursele de performanță școlară. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, astăzi, că va revizui ordinul privind alocarea burselor, astfel încât acestea să ajungă într-adevăr la elevii țintă.



”O altă preocupare a ministerului este acea a îmbunătăţirii şi promovării ordinului de ministru care precizează condiţiile de acordare a burselor. Reamintesc faptul că anul acesta am început cu un buget pentru bursele elevilor de 1.032.000.000 lei, la rectificarea bugetară am solicitat şi s-a primit o sumă de 300 de milioane lei, peste un miliard 32 de milioane pentru bursele elevilor. Este nevoie de revizuirea ordinului de ministru, astfel încât bursele elevilor să ajungă într-adevăr la acei elevi care au nevoie de perspectivă socială sau la acei elevi care fac cu adevărat performanţa şcolară” a afirmat ministrul Educației, într-o conferință de presă, conform Agerpres. Sorin Cîmpeanu a mai spus: ”Suma de 1,432 miliarde de lei, chiar dacă ea poate fi mică în raport cu cele 2,7 miliarde pe care le-am prevăzut pentru anul viitor, ea este totuşi mult mai mare decât cele 645 milioane lei din anul 2021 sau decât cele 270 milioane lei din anul 2020”.

Ministrul a anunțat și alte modificări pentru elevi, dar și pentru profesori

Mai multe posturi de profesori în învățământul preuniversitar

”O altă prioritate a Ministerului Educaţiei astăzi, în paralel cu toate celelalte priorităţi, o constituie alocarea de posturi didactice pentru acele creşe care au fost preluate în sistemul de educaţie şi pentru acele grădiniţe noi care au fost construite, din fericire, în mai multe locaţii din ţară. Nu mă refer doar la locaţia din Bucureşti, care excelează prin, dacă nu mă înşel, 9 grădiniţe noi care au şi componentă de creşă. Toate aceste investiţii într-o infrastructură şcolară atât de necesară, atât de cerută justificat, toată această investiţie are nevoie de posturi. Numărul de posturi pe care îl mai are în acest moment disponibil Ministerul Educaţiei va fi distribuit integral astăzi, conform cererilor. Din păcate, ceea ce are Ministerul Educaţiei astăzi, din perspectiva numărului de posturi, este departe de a acoperi necesarul. Drept urmare, Ministerul Educaţiei a decis iniţierea unei hotărâri de Guvern pentru suplimentarea numărului de posturi din unităţile de învăţământ preuniversitar” a declarat ministrul Educației, conform sursei citate.

Primă de instalare de trei salarii pentru profesorii care se vor titulariza în mediul rural

Profesorii care se vor titulariza în mediul rural ar putea primi o primă de instalare în valoare de 3 salarii medii brute pe economie: ”Am agreat ca pentru acele cadre didactice care se vor titulariza în şcoli din mediul rural, din mediul izolat, va exista şi o primă de instalare. În momentul de faţă luăm în considerare trei salarii medii brute pe economie - primă de instalare pentru cadrele didactice care vor decide să se titularizeze în şcoli din mediul rural. Sigur va exista şi o perioadă de timp minimă în care acei profesori care au decis să se titularizeze în mediul rural vor exercita actul educaţional în interesul acelor copii din mediul rural", a spus ministrul Cîmpeanu.

Evaluarea Națională, posibil mai devreme cu o săptămână din 2024

"Admiterea în liceu urmează să se organizeze nu numai în colegii naţionale, dar şi în colegii. Nu este un element obligatoriu, ci este o şansă în plus pentru acele colegii care doresc să îşi formeze clase de excelenţă, clase de performanţă, clase de specializare. O şansă în plus. Acest concurs de admitere urmează să se susţină în colegiile care vor dori acest lucru, după susţinerea Evaluării naţionale. Doar după ce ambele procese se vor fi încheiat, există posibilitatea integrării în calendar astfel încât să nu se întârzie să nu se intre mult în vară cu repartiţia elevilor. Pot să vă spun că se va face nu mai târziu de data pe care o cunoaştem acum pentru repartiţia computerizată a elevilor. Acest lucru este posibil prin susţinerea Evaluării naţionale cu o săptămână mai devreme, iar în săptămâna care urmează să avem concursurile proprii de admitere, acolo unde colegiile vor decide şi vor solicita acest lucru", a afirmat Sorin Cîmpeanu, joi, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Educaţiei a mai anunţat că cele două proiecte de lege ale învăţământului preuniversitar şi superior, elaborate în concordanţă cu Raportul "România Educată", vor intra în circuitul de avizare săptămâna viitoare.

