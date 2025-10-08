€ 5.0916
Data publicării: 10:06 08 Oct 2025

EXCLUSIV Totul despre menopauză. Dr. Virginia Țârlea, la DC Medical și DC News
Autor: Doinița Manic

Ce se întâmplă în organismul unei femei la menopauză și de ce unele femei suferă mai mult decât altele? Dr. Virginia Țârlea, medic primar Obstetică Ginecologie la Spitalul Clinic SANADOR, este invitatul zilei la interviurile DC Medical și DC News.

Dr. Virginia Țârlea ne va spune totul despre menopauză, dar și despre:

  • Ce înseamnă menopauză?
  • Ce ar trebui să știe orice femeie despre menopauză? 
  • Cele 3 perioade ale menopauzei Când apare menopauza, de fapt? 
  • Vârsta când trebuie să apară. Ce este adrenopauza?
  • Care sunt simptomele menopauzei și cum le gestionăm?

Despre toate aceste subiecte, dar și despre multe altele, aflați în emisiunea ce va fi difuzată miercuri, 8 octombrie, ora 18:00, pe Youtube și Facebook DC MEDICAL, DC News și DC News TV.

