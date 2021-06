Într-un dialog cu Diana Tache şi Mugur Ciuvică, Bogdan Chirieac a făcut topul celor mai plăcute prezenţe feminine din interiorul partidului USR PLUS.

"Mie îmi place enorm doamna Cosette Chichirău şi dacă ar fi să facem topul, dacă la Buble a ieşit cea mai frumoasă USR-istă doamna Cristina Prună, la noi, la DC News, sunt convins că ar ieşi doamna Cosette Chichirău. Şi nu e numai frumoasă, ci şi deşteaptă. Nu glumesc, dânsa a fost şi la noi la interviu, uite o să îi mai adresăm o invitaţie. Şi doamna Dragu este o doamnă foarte plăcută, foarte distinsă", a afirmat, în cadrul emisiunii "Miercurea Neagră", Bogdan Chirieac.

Ce s-a mai discutat în cadrul emisiunii

Mugur Ciuvică a comentat scandalul de ieri din Parlament, de la votul pe moţiunea simplă împotriva lui Cristian Ghinea, după ce PSD a acuzat puterea că votul nu a fost corect şi că, de fapt, moţiunea a trecut.

“Nu prea comentez pentru că nu prea are nicio importanţă. E aceeaşi luptă politică într-un ton minor, sub nivelul mării chiar. E ca o bătaie în curtea şcolii, dar bătaie între elevii repetenţi din şcoala respectivă. Cam aşa... moţiune, cu tabletă, fără tabletă... Singurul lucru important pentru mine, care m-a frapat, este că domnul Ciolacu o ameninţă cu puşcăria pe cea mai frumoasă deputată USR, doamna Prună (n.r. – Cristina Prună). Am înţeles că doamna Prună este ameninţată cu puşcăria de către Marcel Ciolacu. Chestia asta cu ameninţatul cu plângeri penale din partea PSD-ului este ridicolă din toate punctele de vedere. Dar repet, nivelul este extrem de jos. Adică PSD-ul care a fost victimă penală, de vreo 15 ani, care a fost decimat, decapitat, făcut zob cu plângeri şi dosare penale abuzive şi cu puşcării abuzive, PSD-ul care-l are pe Dragnea la puşcărie – ultimul, în sens cronologic, condamnat politic din România – ameninţă pe cine, tocmai pe USR-işti cu plângeri penale.

Mai ridicol decât atât nu se poate. Şi la fel va fi şi cu moţiunea de cenzură. E o vrăjeală, o apă de ploaie, n-o să însemne absolut nimic”, a declarat, la emisiunea Miercurea Neagră, Mugur Ciuvică.