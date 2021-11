Toamnă istorică în Munții Făgăraș. Se întâmplă după 100 de ani. Cel mai iscusit inginer al naturii revine

După 2 ani de studii ştiinţifice şi socio-economice şi mii de ore petrecute în teren, în sudul Munţilor Făgăraş, toamna aceasta primele familii de castori vor reveni într-una dintre cele mai bogate zone din punct de vedere natural ale României, într-un program amplu de reintroducere a acestei carismatice specii.

Planul Fundaţiei Conservation Carpathia, iniţiatorii acţiunii, este de a reintroduce un număr total de 90 castori de-a lungul următorilor 3 ani, pe întreaga durată de implementare a proiectului finanţat de Comisia Europeană, se arată într-un document dat publicității.



Dintre aceştia, 70 vor fi capturaţi şi relocaţi din bazinul râului Olt, zonă în care au ajuns să dezvolte o populaţie sănătoasă şi viabilă, iar restul de 20 vor proveni din populaţia existentă pe râul Elba, pentru a asigura diversitatea genetică. Astfel, aceste acţiuni se vor realiza anual, primăvara şi toamna, atunci când se poate interveni asupra familiilor de castori fără a produce dezechilibre în structura acestora.

Castorii vor avea emiţătoare





Castorii vor fi iniţial marcaţi cu emiţătoare, astfel încât să poată fi monitorizaţi. Odată ce puii acestor castori vor prelua controlul, rangerii fundaţiei vor continua să monitorizeze toate semnele de castori în viitor.



"Procesul de relocare si monitorizare se va desfăşura ţinând cont în primul rând de biologia şi etologia (comportamentul) acestei specii. În acest context, perioadele de relocare vor fi primăvara şi în primele două luni de toamnă, pentru a nu pune în pericol supravieţuirea în zonele în care vor fi relocaţi. Tot procesul va fi foarte atent supravegheat în toate etapele (capturare, transport, eliberare şi monitorizare ulterioara). Ceea ce ne dorim este să reuşim să implementăm acest proiect cu prejudiciu minim pentru această specie" a declarat Liviu Ungureanu, specialist castori Conservation Carpathia.

De ce castorul în sudul Munţilor Făgăraş?





Fundaţia Conservation Carpathia a realizat o serie de studii de-a lungul ultimilor ani, atât cu privire la condiţiile de viaţă, cât şi la atitudinea localnicilor faţă de castori. Conform acestora, majoritatea respondenţilor salută revenirea castorilor, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul revenirea zimbrilor în zonă. Astfel, specialiştii fundaţiei au ales cele mai bune zone pentru reintroducerea castorului, locuri îndepărtate de comunităţi, astfel încât castorii să stea departe de sate şi de oameni.



"Acest veritabil constructor si peisagist are capacitatea de a construi diguri si de a crea rezerve de apă, modificând prin aceasta configuraţia şi caracteristicile mediului. El crează medii favorabile plantelor hidrofile şi contribuie la revitalizarea unor zone, fiind un mamifer benefic pentru biodiversitate" a declarat Adrian Aldea, manager faună sălbatică Conservation Carpathia.

Supranumit "inginerul ecosistemelor"





Cunoscut la noi sub denumirea de breb, castorul este supranumit "inginerul ecosistemelor" pentru ingeniozitatea prin care construieşte un mozaic de suprafeţe naturale unde reţine apa şi extinde zonele umede, atât de necesare în condiţiile actuale ale schimbărilor climei şi secetelor prelungite.



Dintre beneficiile prezenţei castorilor în sud-estul Munţilor Făgăraş se poate sublinia contribuţia la purificarea şi filtrarea apei cu ajutorul barajelor pe care le construiesc, producând sedimente şi substanţe nutritive. De asemenea, sporesc bogăţia naturală a zonei prin crearea de zone umede, suprafeţe întregi bogate din punct de vedere natural, ce oferă hrană şi adăpost pentru alte specii: păsări, peşti, insecte, amfibieni. Un alt beneficiu este încurajarea dezvoltării lăstarilor tineri de specii lemnoase, în special salcia. În plus, castorii contribuie la extinderea zonelor umede şi creşterea capacităţii terenurilor de a stoca mai multă apă, astfel pot reduce semnificativ viteza debitului şi chiar stabiliza volumul de apă în urma ploilor abundente, atenuând efectul inundaţiilor. Dar activitatea lor poate ajuta, de asemenea, la susţinerea unui flux optim de apă în perioadele de secetă.



Pe lângă valoarea sa naturală de nepreţuit, castorul este şi un adevărat ambasador turistic. Prezenţa lui în zonă poate atrage mii de vizitatori pe an, iubitori de natură şi de frumos, oameni care îşi doresc să cunoască această specie şi să înveţe cât mai multe despre ea. În acest sens, în perioada următoare, fundaţia va pune bazele a trei centre de informare turistică în Rucăr, Lereşti şi Nucşoara, judeţul Argeş, centre unde cei interesaţi vor avea ocazia să se delecteze şi documenteze cu privire la această specie si rolul ei în natură.