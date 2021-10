Titi Aur, sfaturi vitale pentru șoferi. Cum conduci în siguranță iarna. "Toate testele au arătat că nu există un cauciuc bun și iarna, și vara"

"În primul rând șoferii ar trebui să fie instruiți suficient de bine, lucru care la noi nu prea se întâmplă și ar trebui să fie conștienți că li se pot întâmpla lucruri urâte dacă nu respectă anumite reguli. Când mergi pe stradă trebuie să respecți trei feluri de reguli: 1. reguli de circulație; 2. reguli de conducere defensivă; 3. reguli de bun-simț.

Reguli esențiale în anotimpul rece

Referitor la anotimpul de iarnă, este perioada în care avem aderență mai mică, avem vizibilitate mai mică, dar nu numai noi, cei de la volan, dar și pietonii, biciliștii, cei pe trotinete, mai nou, sunt partenerii noștri de trafic și atunci măsurile de precauție trebuie să fie mai mari și mai multe decât de obicei. În primul rând, mașina trebuie să fie bine curățată ca să avem vizibilitate, farurile aprinse de fiecare dată, nu numai iarna, și vara, dar mai ales când avem vizibilitate redusă și nu mă refer la noapte, ci în timpul zilei. Bineînțeles, cauciucuri de iarnă și bineînțeles viteza și ritmul în care mergem trebuie să fie de fiecare dată acordat cu condițiile de aderență și de vizibilitate și bineînțeles de aglomerație.

Trebuie să țină cont că asfaltul, chiar dacă este uscat, când afară avem temperaturi mici avem aderența mai mică chiar dacă nu avem gheață, polei, zăpadă sau apă și atunci trebuie să ne adaptăm la condițiile de trafic, dar, repet, în primul rând trebuie să înțelegem foarte bine ce ni se poate întâmpla și să credem, să conștientizăm că ni se pot întâmpla și nouă, nu doar statistica aia de 5 morți, 25 de răniți grav și de 80-90 de răniți ușor în fiecare zi. Oricare dintre noi putem face parte dintre cei accidentați.", a explicat Titi Aur la Realitatea Plus.

Titi Aur, despre anvelopele all seasons: NU există cauciuc bun și iarna, și vara

Cât despre utilizarea cauciucurile all seasons iarna, Titi Aur a spus: "Din păcate, legal da, se pot folosi, dar dacă vrem să fim în siguranță, folosim anvelope de vară, vara și anvelope de iarnă, iarna, pentru că altfel e ca și cum am lua o geacă subțire și am purta-o și vara, și iarna. Vara ne va fi cald, iarna ne va fi frig pentru că nu e o haină de iarnă și este doar așa, o geacă, o gecuță. Deci dacă vrem să avem o aparentă economie, punem cauciucuri all seasons, iar dacă ținem la viața noastră, a familiei noastre și bineînțeles a celorlalți din jurul nostru, folosim cauciucuri de vară, vara și cauciucuri de iarnă, iarna.

Toate testele au arătat că nu există un cauciuc cu pneu care să fie bun și iarna, și vara. Da, dacă vorbim de o iarnă din aia cu 4-5 grade afară și ba că ploua, ba că nu plouă, atunci e altă discuție, dar iarna putem ajunge și la -20 de grade, iarna putem să mergem și pe zăpadă multă, pe zăpadă dislocată și un cauciuc de ăsta all season nu va face față sau nu vom fi în condiții de siguranță. Când îți sare copilul în față sau când nu îți acordă unul prioritate nu ai făcut altceva decât să apeși maximum pe frână și totul depinde de aderența pe care o ai, care e dată și de cauciuc, și de suspensie, și de partea de echilibrare a mașinii".

