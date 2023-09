TIR lângă TIR cu numere de Ucraina, pe DN2. Adina Vălean îi răspunde lui Sorin Grindeanu după ce a cerut bani la Bruxelles: Comisia nu va acorda despăgubiri

Adina Vălean, comisarul european pentru Transport a declarat, conform Digi24: ”Comisia nu va acorda despăgubiri și cred că este greșit să folosim cuvântul despăgubiri. Comisia acordă finanțări pentru proiecte care să îmbunătățească situația. Noi am redesenat coridoarele și punctele de acces către aceste țări vecine. Țările din prima linie, iar România este printre ele și primește deja și are deschise toate ușile de finanțare pentru realizarea acestor noi conexiuni. Până să organizăm liniile de finanțare multe dintre statele membre au fost rugate să avanseze bani pentru anumite tipuri de proiecte. România a procedat în felul acesta pentru calea ferată din portul Constanța, prin celebra curățare de buruieni a liniilor și de vagoane ruginite - a fost o chestiune preagreată, urmând ca acești bani să-i fie rambursați din fondurile de coeziune tot ale României și care au fost mutate de pe un proiect pe altul".

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, declara că TIR-urile pline cu cereale din Ucraina degradează drumurile naționale. El spunea, la PrimaNews, că ”Am avut o discuţie zilele trecute cu comisarul european Adina Vălean şi am spus că noi am băgat foarte mulţi bani, de exemplu, în întreţinerea drumurilor naţionale din zona respectivă. Dacă mergeţi acum pe DN2 spre Suceava, Siret, pe lângă Bacău, Focşani, o să vedeţi că e TIR lângă TIR, de Ucraina, ceea a dus totuşi la o degradare a acestei reţele şi am cerut bani. Per total, am trimis aceste cereri, nu doar pe rutier, ci şi pe CFR, pe naval – două miliarde de euro”. Ministrul răspundea astfel întrebat dacă România cere despăgubiri pentru că rețeaua de drumuri a fost degradată de TIR-urile din Ucraina.

