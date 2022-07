Theo Rose, primul rol într-un serial românesc: Sunt singura care nu e actriţă. "Clanul" va fi difuzat pe PRO TV din toamnă

Pro TV a anunțat recent că pregătește pentru grila de toamnă un nou serial, intitulat „Clanul”. Este pentru a doua oară când postul adaptează un serial turcesc, de astă dată serialul „Içerde”, care a fost difuzat la noi sub numele de „Intrusul”, cu actorii Çağatay Ulusoy („Feriha”, „Yaman”) și Aras Bulut Iynemli („Trădarea”, „Suleyman Magnificul”) în rolurile principale. Cei doi actori joacă doi frați care ajung, la maturitate, de o parte și de alta a legii, potrivit TV Mania.

În noul serial românesc joacă actori consacrați, dar și tineri pe care îi știm deja din alte seriale tv. Rolurile principale vor fi interpretate de actorii Denis Hanganu și Marian Olteanu. Pe primul îl știm din „Sacrificiul”, unde l-a jucat pe protagonistul Andrei. Și Marian Olteanu, actor al Teatrului Mic, cu roluri în spectacole ca „Romeo și Julieta”, „A douăsprezecea noapte”, a avut un rol în „Sacrificiul” (Sorin) și l-am putut vedea și în recentul „Ruxx” (de la HBO și HBO Maxx).

Printre marii actori precum Carmen Tănase, Cătălina Grama, George Mihăiță și Serban Pavlu se află și nimeni alta decât Theo Rose. În ultimii ani, artista a avut parte de un succes răsunător pe piața muzicală din România. Nu a durat mult până ca vedeta să devină una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Și cum de fiecare data își uimește fanii prin diverse moduri, de data aceasta Theo Rose le-a pregătit acestora o surpriză de proporții.

Debut cu emoţii, în actorie

Theo Rose a mărturisit că este prima oară când primește un astfel de rol. "E primul meu rol de actriță. Până acum am jucat așa, ca amator. Sunt fiica mafiotului, nu e un rol ușor, singurul meu noroc e că am parte de o echipă foarte mare, toată lumea mă ajută să fac față și cred că există asemănări între personaj și mine. Am parte de multă susținere aici, toată lumea e alături de mine, toți au experiență în domeniu, cred că sunt singura care nu e actriță" scrie Redacţia.

Revin pe sticlă nume mari

După o pauză de mulți ani revine într-o nouă producție Pro TV și Carmen Tănase, care a făcut senzație între 2009-2011 cu rolul Flăcăricăi Potcovaru din serialele „State de România” și „Moștenirea” și pe care am văzut-o, tot la Pro TV, în „Pariu cu viața”. De asemenea, în „Clanul” vor juca și Șerban Pavlu, un obișnuit al serialelor de succes ca „Umbre”, „Ruxx” și „Vlad”, dar și Vladimir Drăghia, primul câștigător al show-ului „Exatlon”, care revine astfel la seriale după rolul din marele succes al Antenei 1 „Narcisa sălbatică”. Și nu în ultimul rând, printre actorii acestui serial se numără George Mihăiță, un actor care nu prea a mai cochetat cu serialele tv: ultima lui apariție într-un produs de gen e serialul „Vine poliția!” (2008), difuzat tot de Pro TV. Noul serial „Clanul”, difuzat în toamnă de Pro TV, este deja în post-producţie.

