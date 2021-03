Teodor Meleşcanu, la 80 de ani. Un nou proiect pentru România. "Să-i redăm faima şi gloria de odinioară"

Acesta a anunţat că îşi propune îmbunătăţirea imaginii României în lume, dar şi redarea gloriei apuse.

"Am şansa deosebită ca viaţa mea, cariera mea să facă un arc peste timp, care încă nu s-a terminat. Ce e mai bun, mai valoros, abia acum începe. În decursul anilor, cu fiecare dintre dumneavoastră am interacţionat, am colaborat, ne-am bucurat, cu unii pe o perioadă mai lungă, cu alţii mai scurtă. Dar toţi sunteţi parte din povestea mea de până acum cu realizări notabile, dar şi cu unele neîmpliniri.

Ce ne-a unit a fost iubirea pentru ţară şi pentru cetăţenii ei şi faptul că am muncit împreună pentru România. N-am cuvinte să vă mulţumesc pentru sprijinul dumneavoastră pe acest drum.

Azi încep un nou capitol şi tare m-aş bucura să mergem tot împreună. Îmi doresc, de ziua mea, ca împreună să ajutăm la îmbunătăţirea imaginii ţării noastre, să-i redăm faima şi gloria de odinioară. Acesta este proiectul meu.

Îmi exprim gratitudinea pentru că m-aţi onorat la sărbătoarea de azi şi vă sunt recunoscător că îmi sunteţi alături. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să binecuvânteze România", a spus Teodor Meleşcanu cu ocazia aniversării a 80 de ani.

Teodor Meleşcanu, carieră politică impresionantă

În 1992, Teodor Meleşcanu a fost Ministru al Afacerilor Externe în guvernul condus de Nicolae Văcăroiu. În această calitate, a fost membru și lider al delegațiilor române la diferite conferințe și reuniuni ale membrilor la Națiunile Unite, agențiile specializate, OSCE, Consiliul Europei, NATO, UEO și organizații regionale.

În 1996, a fost ales senator pe listele PDSR. În această calitate, a îndeplinit funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din Senatul României în legislatura 1996 - 2000. Până în noiembrie 1997, a fost membru în Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

În iunie 1997 a fondat partidul Alianța pentru România, împreună cu câțiva foști membri ai PDSR (Mircea Coșea, Iosif Boda, Marian Enache și alții), Meleșcanu fiind ales președintele acestui partid în decembrie 1997 și reales în aceeași funcție în martie 2001. În ianuarie 2002, în urma fuziunii Alianței pentru România cu Partidul Național Liberal, Meleșcanu devine prim-vicepreședinte al PNL. El a fost ales ca vicepreședinte al PNL (ca urmare a Congresului ordinar din februarie 2005) și ca vicepreședinte al PNL responsabil cu relațiile internaționale (ca urmare a Congresului extraordinar din ianuarie 2007).

În urma remanierii guvernamentale din 5 aprilie 2007, Teodor Meleșcanu a fost numit în funcția de ministru al apărării naționale în Guvernul Tăriceanu. În perioada 15 ianuarie - 29 februarie 2008, a fost ministru interimar al justiției, ca urmare a neînțelegerilor dintre președinte și premier cu privire la numirea în funcția vacantă de la conducerea Ministerului Justiției a senatoarei Norica Nicolai.[6] În legislatura 2008-2012, Teodor Meleșcanu a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Arabă Egipt, Republica Islamică Iran, Georgia și Republica Franceză-Senat.

La data de 28 februarie 2012 a fost validat de Parlament în funcția de director al Serviciului de Informații Externe.