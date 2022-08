Teo Trandafir: Toată lumea mă înjură că am adus maneaua în România

"Eu am adus întotdeauna oameni care cântă manele pentru ei, pentru oameni, nu neapărat pentru piese! Că s-a întâmplat să și cânte, ghinion! Toată lumea mă înjură că am adus maneaua în România. Stai un pic, maneaua era acolo latentă, nu ieșea pentru că am inventat-o eu.

Ea aștepta, a găsit doar o găurică prin care să iasă. Nu mă simt foarte vinovată pentru asta, mai ales că oamenii gustau "big time", audiențele erau uriașe pe manea, de unde rezultă că nu e o greșeală. Tot ce face audiență uriașă pe un post de vedere comercial decent, care se respectă, este permis!

Asta se cere și îți dai seama imediat după audiențele de a doua zi de dimineață, de la 8:30. Există, bineînțeles, niște limite, pentru că de aia există CNA. Tu nu îți poți permite orice la televizor. Mergi până într-o limită, după care te gândești și la propria conștiință, te gândești și la cei care te privesc și la inteligențele lor și la părerea pe care și-o vor forma în legătură cu tine. Și în funcție de toți factorii ăștia, iei o decizie!”, a declarat Teo Trandafir pentru cancan.ro.

"Lucrând în branșa asta, auzi tot felul de lucruri pe care alții nu le aud"

În urmă cu ceva timp, Teo Trandafir a vorbit despre lucrurile care îi lipsesc, lucrând în televiziune, dar și despre cele care o afectează.

"Îmi lipsește pacea, pentru că lucrând în branșa asta auzi tot felul de lucruri pe care alții nu le aud sau nu mai vor să le audă. Sunt și eu un fel de jurnalist și nu pot să bag capul în nisip ca struțul și le aud pe toate și mă afectează. Oamenii la rândul lor au nevoie de alt tip de mesaj și mie pacea mi-ar plăcea foarte mult pe toate planurile, pentru că ne-am întoarce la niște lucruri pe care le știm cu toții", a spus Teo Trandafir pentru ciao.ro.

"Am mai spus, dar o să repet pentru că mi se pare foarte important în viața asta, și o spun de la înălțimea vârstei mele... Cel mai important este să faci ceea ce te face fericit, să trăiești așa cum ești fericit și să nu deranjezi pe nimeni. Libertatea ta se termină unde începe libertatea celuilalt", a mai spus prezentatoarea tv.

Teo Trandafir, despre prieteniile din PRO TV

Recent, Teo Trandafir a vorbit și despre prieteniile din PRO TV. "Da, mai am foarte mulţi prieteni în PRO TV. La un moment dat, la o adunare, erau Florin Călinescu, Andi Moisescu şi Geanina Corondan. Florin Călinescu l-a rugat pe Andi Moisescu să caracterizeze nişte persoane şi acesta când a ajuns la mine a spus că nu mă poate caracteriza, pentru că sunt sora lui şi am mâncat împreună salam pe ziar. Ce poate spune mai frumos un prieten despre tine.

Da, am prieteni minunaţi din toate televiziunile cu care nu intru în conversaţii despre serviciu, asta ca să nu intru în situaţii stânjenitoare, să nu ajungem la conflict de interese, dar personal suntem foarte legaţi. Dacă nu aş crede în noţiunea de prieten, aş lua-o razna. Adesea m-am simţit trădată, dar nu le pun la suflet, pentru că nu ştii cum te duce viaţa. Poate şi eu am greşit fără să îmi dau seama. Nu este bine să pui ştampila şi să spui că deţii adevărul suprem", spunea, atunci, Teo Trandafir, pentru okmagazine.ro.

