DC News: Pe 1 martie Kanal D implinește 15 ani. Tu ești în echipa de aproape 10 ani. Ce au însemnat pentru tine acești 10 ani și cum consideri că te-au transformat?



Teo Trandafir: Au fost zece ani de emoții zilnice, zece ani de încercări de a fi mai buni cu toții, pentru că dacă noi suntem bine și ceilalți sunt bine, atunci totul este perfect. Efortul este conjugat, nu poți face nimic de unul singur, mai ales în meseria asta. Potențându-ne unul pe celalalt, ne-am "legat", ne-am apropiat unul de celalalt și am pus umăr la umăr să facem astfel încât Kanal D să ajungă acolo unde este acum.

DC News: 10 ani în care ai fost pe post, aproape zi de zi. Practic, din ultimii 10 ani, cea mai mare parte a timpului ai petrecut-o în Kanal D. Oamenii te văd câteva ore pe zi la televizor, însă munca ta se întinde dincolo de ce vedem noi pe ecrane…

Teo Trandafir: Niciodată o emisiune de televiziune zilnică, în direct, nu are granițe, nu începe și nu se termina la ora x. Noi, la ora 10.30 dimineața, suntem în televiziune și începem ședința, lucrăm la emisiune și la ultimele detalii până la ora 14.00. Apoi, fiecare se duce în treaba lui, la machiaj sau în studio, la 15.00 începe emisiunea până la ora 17.00. Intram apoi din nou în ședință și analizăm ce a mers, ce nu a mers, ce ne-a plăcut, ce am greșit, ce am putea modifica și plecăm în jur de 18:30 – 19:00 din redacție. Niciodată o emisiune de două ore nu se face în acest timp, invitații, ideile și legăturile dintre ele nu apar în studio din neant.

Fiica ei devine majoră

DC News: Încă puțin și treci de la titulatura de mamă de adolescent la cea de mama de adult. Cum simți schimbarea aceasta? Crezi că majoratul Maiei va schimba ceva în relația voastră?

Teo Trandafir: Deocamdată în niciun fel, în afară de o mică eliberare, pentru că Maia nu va trebui să mai ceară voie pentru mare lucru, așa cum o făcea până acum, nu va trebui să îi mai fac procuri când va pleca în străinătate cu altcineva în afara de mine. Nu este mare diferență. Trecerea ei la stadiul de adult este ca un Revelion, nu marchează în realitate mare lucru, deși așa pare. Pentru ea va veni o perioadă mai dificilă, pentru că vă fi responsabilă pentru faptele pe care le va decide. Până acum s-a descurcat foarte bine, așa că nu am emoții foarte mari.

Teo Trandafir: ”Nu am avut surprizele pe care le aud la alți părinți care mi-au povestit niște atrocități”

DC News: Cum se simte la voi diferență de generație? Există conflicte din acest punct de vedere?

Teo Trandafir: Am avut noroc că am aflat încă de când Maia era foarte micuță că va veni acest cumva conflict. Am avut grijă să-l șlefuim astfel încât el să nu apară de la o vârstă foarte fragedă. I-am explicat ce se vă întâmplă și de ce, astfel încât nu am avut surprizele pe care le aud la alți părinți care mi-au povestit niște atrocități. Maia niciodată nu merge în club, nu intră în casă la o oră pe care nu mi-a comunicat-o anterior, nu mă lasă niciodată să mă duc să mă culc fără că ea să fie în casă. Asta și pentru faptul că învață la o scoală care o solicită destul de mult, așa că nu își permite să piardă vremea.

DC News: Declarai, la un moment dat, că nu ai vrea că Maia să își facă tatuaje până la vârsta de 18 ani. Acum, se apropie vârsta, ai frici legat de acest moment?

Teo Trandafir: Din acel moment, pielea ei îi aparține și va lua decizii pentru ea însăși. Eu pot doar să o sfătuiesc.

DC News: Copil mic, probleme mici, copil mare, probleme mari. Este adevărată această afirmație? Care au fost cele mai mari provocări cu care te-ai confruntat din rolul de mamă?

Teo Trandafir: Nu sunt de acord cu chestia asta, copil mic, probleme mici, copil mare, probleme mari. Din momentul în care copilul poate comunica, iți poate spune ce îl doare, ce îl deranjează, dacă i s-a întâmplat ceva la scoală, lucrurile devin mult mai simplu de tranșat. Când are doua luni și plânge, ramâi complet paralizat lângă copil, în imposibilitatea de a-l ajuta pentru că nu poate spune ce s-a întâmplat. Pentru mine, mult mai angoasant a fost prima perioadă a vieții ei, în care nu putea să comunice. Până când am învățat care e plânsul de frustrare, de durere, a trecut o perioadă…

DC News: Care consideri că este cel mai important sfat despre viață pe care i-ai dat Maiei?

Teo Trandafir: I l-am dat deja și cred că nu este un sfat rău; în viață nu trebuie să ...nimic, în afara de a fi în pace tu cu tine și fericit! Nu mi-am dorit ca Maia să facă cine știe ce studii, să aibă cine știe ce profesie, mi-am dorit să fie fericită. Un copil nefericit, chinuit de părinți, trimis la balet, la pian, abilitați care nu îl reprezintă, vă fi un copil poate mai educat decât altul, dar mai puțin fericit. La sfârșitul zilei, contează cum ești tu cu tine.

Cea mai importantă lecție pe care a primit-o de la fiica ei

DC News: Dar cea mai importantă lecție pe care ai primit-o de la ea?

Teo Trandafir: Vorbeam mai devreme de criza adolescentină și când am avertizat-o că ea se apropie mi-a spus un lucru extrem de important:. Asta a fost prima lecție. A doua am primit-o când eu eram foarte geloasă pe oricine se apropia de ea când era foarte mică și mi-a spus: Inima mea e mare cât China și în ea încap mai mulți oameni!

DC News: Dacă ar fi să faci un exercițiu de imaginație, să-ți amintești de tine la vârsta majoratului, dar să „”e aduci" în vremurile de azi, cum crezi că te-ai integrat în această generație? Cum ai face lucrurile azi?

Teo Trandafir: Așa cum le fac și acum. Mi se pare că datorită Maiei fac parte din aceasta generație, comunicăm foarte mult și atât de ușor, încât înțeleg generația asta care pentru mulți este un mister. Oamenii mari, de vârstă mea, nu înțeleg influența incredibilă pe care o au copiii intre ei și refuza să vadă aspectul acesta, limitându-se la relația dintre părinți și copii. Nu este așa, copilul vine de afară, încărcat emoțional cu niște lucruri pe care le-a preluat de la alți copii. Trebuie să te pliezi pe starea lor, pentru că ești mai înțelept, mai trecut prin viață. Prefer să las eu de la mine decât să-i pretind ei să facă asta.

Teo Trandafir visa să devină medic

DC News: În copilărie, ce visai să devii ”când vei fi mare”?

Teo Trandafir: Medic, evident, pentru că asta am văzut în familie. Iată că viață a rânduit altfel lucrurile.

DC News: Crezi în destin sau crezi, mai degrabă, că omul „își face norocul cu mâna lui”?

Teo Trandafir: Cred că există un destin pe care tu îl poți schimba pe parcurs, cu mâna ta. Inițial ai fost "programat" într-un sens, dar dacă intervii în momente cheie în propria dezvoltare, ai posibilitatea de a schimba macazul.

DC News: După doi ani de pandemie, cu limitări, cu schimbări, cu frici și speranțe, care sunt gândurile tale? Te-a schimbat în vreun fel de această activitate?

Teo Trandafir: Ne-a schimbat, fără îndoială, pe toți. Am trecut prin niște perioade pe care nici nu știu dacă dorim să ni le amintim. N-aș face referire la oamenii maturi pe care pandemia i-a prins deja formați. Dar copiii mici, prinși în pandemia asta în intervalul 2-4 ani, nu au avut cum să își dezvolte la potențialul lor maxim comunicarea, socializarea, ceea ce îi va afecta o viață. Eu care am trăit înainte normal, mă voi adapta mult mai ușor la o perioadă normala. Copilul de 5, 6 ani vă fi surprins de noile realități.

