Sylvester Stallone şi familia lui vor juca într-un reality-show TV cu numele 'The Family Stallone' - foto

Joi, reprezentanţii platformei de streaming Paramount+ au anunţat că actorul Sylvester Stallone - care are în palmares trei nominalizări la Oscar -, Jennifer Flavin Stallone şi cele trei fiice ale cuplului, Sophia, Sistene şi Scarlet, vor apărea în serialul 'The Family Stallone'.

Noul reality-show TV va avea opt părţi şi va fi lansat pe Paramount+ în primăvara acestui an. 'După ce a interpretat unele dintre cele mai legendare personaje din istoria cinematografiei, nominalizatul de trei ori la premiile Academiei americane Sylvester Stallone este pregătit să ofere camerelor de filmat acces la ceva ce el consideră că reprezintă cel mai mare rol al vieţii sale: cel de tată.

Sylvester Stallone's Reality Show The Family Stallone to Premiere This Spring — See the Promo! https://t.co/eBElaSea9c