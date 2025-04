Prietenul lui Crin Antonescu, dezvăluiri. De ce ar fi fost, de fapt, urmărit de Securitate. "Am avut încredere totală în el"

Prietenul pe care Crin Antonescu l-ar fi protejat de Securitatea comunistă, Ștefan Costache, a făcut mai multe dezvăluiri în direct la Antena 3 CNN, imediat după ce candidatul la alegerile prezidențiale din partea Alianței Electorale „România Înainte”, a făcut mai multe precizări privind adeverința eliberată de CNSAS, declarând că el nu a fost colaborator al Securității, ci victimă. Ștefan Costache a spus că dacă pe vremea lui Ceaușescu ar fi fost trădat de Crin Antonescu, el nu ar fi reușit să fugă din țară în Canada.

„Crin Antonescu a fost singura persoană în care am avut încredere să mă destăinui înainte de a pleca și l-am rugat frumos să-mi anunțe familia, părinții mei, după trei săptămâni după ce am plecat. Pentru că din informațiile mele știam că dacă a trecut această vreme mi-a reușit excursia. Am vrut să-i asigure că sunt în siguranță și că-i voi contacta cu prima ocazie. Nu am nicio îndoială sau o suspiciune că domnul Crin Antonescu ar fi fost informator. Absolut nu. E o calomnie.

Nu am fost profesor de istorie, e o neînțelegere, eu am absolvit facultatea de Construcții. Eu am avut acest lucru planificat, cu alt prieten bun cu aceleași intenții din Brașov, suntem amândoi aici (în Canada n.r.), ne-a reușit excursia. Am comunicat în secret și a urmat să ne întâlnim, am plecat cu trenul la București și de acolo la Reșița unde am plecat pregătiți cu rucsacurile noastre într-o călătorie de cinci zile.

Nu-mi amintesc foarte clar de cronologia evenimentelor, dar îmi amintesc de Bulgaria. La prima mea întoarcere în România, în 1993 cred că a fost, ne-am întâlnit un grup de prieteni și mi-a spus Crin că a fost - la vremea aceea cred că era la Arheologie în Tulcea - abordat de un domn și i-a spus că ne-a făcut-o prietenul, iar Crin i-a răspuns „v-a făcut-o vouă, nu mie”.”, a povestit Ștefan Costache, în direct la Antena 3 CNN.

Ștefan Costache, despre Crin Antonescu: Am fost prieteni foarte apropiați și nu mă îndoiesc o secundă de bunele sale intenții

„Pot să vă spun, în primul rând, că este un om integru și a fost întotdeauna, am fost prieteni foarte apropiați și nu mă îndoiesc o secundă de bunele sale intenții. În primul rând pentru că, așa cum am spus, este un om integru, am avut totală încredere și, în același timp, amândoi eram nemulțumiți de direcția în care se înfunda țara la acel moment și de oprimarea comunistă. Nu știu dacă e nevoie de elaborări pentru că toată lumea sper că știe, și generația mai tânără, dacă simte cum a fost situația.

Îi urez succes deplin, îl merită, și va face tot ce-i este în putere să îmbunătățească situația socială și economică din România, sunt absolut convins. Vreau să mai precizez ceva – dacă Crin m-ar fi trădat și ar fi informat autoritățile, Securitate, mie nu mi-ar fi reușit plecarea din România. Mi se pare absolut absurd. Nu a făcut și nu ar fi făcut o asemenea mârșăvie. Categoric”, a mai declarat prietenul lui Crin Antonescu, Ștefan Costache.

