Crin Antonescu, precizări-fulger după ce CNSAS a transmis că a dat Securității o declarație despre un fost coleg: Cer să fie făcută publică. Am fost o victimă, nu un colaborator

Se pare că Crin Antonescu figurează în documentele fostei Securități cu o declarație despre un fost coleg profesor. Acest aspect reiese dintr-o adeverință publicată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Totuși, CNSAS subliniază că lui Crin Antonescu ”nu i se poate atribui calitatea de lucrător/colaborator al securității, în sensul legii”.

Candidatul Alianței Electorale România Înainte a explicat contextul declarației date către Securitate, în conferința de presă. Redăm principalele declarații:

- Nu am făcut poliție politică. Nu am avut nicio relație cu Securitatea, decât în calitate de urmărit.

- În 1987 (rectificat ulterior 1988 n.r.), un prieten al meu foarte bun - mă aflam la Tulcea atunci - inginer, nu profesor, a plecat într-o excursie în Bulgaria și, de acolo, a încercat să plece în Austria, nereușind acest lucru, fiind capturat de către organele de ordine din Bulgaria, adus apoi în România.

- La plecare, el a lăsat obiecte personale pentru trei-patru prieteni apropiați. Toți am fost chemați, în calitate de urmăriți, la Securitate, să dăm declarații în legătură cu acest lucru. M-am prezentat și eu, nu era facultativ, în calitate de urmărit, am dat o declarație prin care nu am oferit nicio informație specială, decât că sunt prieten cu persoana respectivă că știam că pleacă într-o excursie în Bulgaria, că nu știam ce intenție are, ceea ce era, de altfel, adevărat. Atât și nimic mai mult.

- Persoana respectivă, în anul următor, a avut o nouă tentativă, de data aceasta, reușită, din fericire, de a părăsi țara. Eu am fost singura persoană care a știut despre intenția lui. Mi-a spus ce are de gând să facă, mi-a lăsat misiunea să-i anunț părinții, ceea ce am și făcut. Omul a traversat Iugoslavia, a stat în lagăr o vreme, apoi a plecat în Canada, unde trăiește și astăzi. Mi-am asumat riscul și, după termenul stabilit împreună, i-am anunțat părinții că el a plecat, de fapt, din țară și nu se mai întoarce și asta este tot.

- Cer ca această declarație să fie făcută publică, nu am nimic de ascuns, am fost o victimă, nicidecum un colaborator.

- Înțeleg că într-o campanie se pot întâmpla multe lucruri, aceasta mi se pare cea mai mizeră.

- Asta nu e o formă de colaborare cu Securitatea.

- Nu era facultativ să te prezinți, dacă erai chemat.

- L-am acoperit pe prietenul meu.

- Nu am absolut nimic de ascuns în legătură cu acest lucru.

- Stau la dispoziția oricui, vreau să fie publicat acest document.

- Am senzația că lucrurile nu merg bine pentru unii, în campanie.

Context

Înainte de fiecare alegeri, CNSAS verifică dacă cei care au intrat în cursa electorală au colaborat cu fosta Securitate. Încă din 2005, în cazul lui Crin Antonescu, CNSAS a dat o decizie de ”neapartenență și necolaborare cu Securitatea”. Anul acesta se pare că a fost analizată o notă de constatare din care reiese că numele lui Crin Antonescu apare ”în cadrul cercetării informative inițiate de Securitate asupra domnului C.Ș., precum și a anturajului acestuia”. Declarația este olografă, cu numele real și ar fi fost dată în urma unei convocări, în 13.01.1988.

CNSAS precizează că ”persoana care a furnizat informații cuprinse în declarații, procese verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei și procesului, în stare de libertate, de reținere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată și condamnată, nu este colaborator al Securității”.

