Statul islamic a revendicat atacul de la Bruxelles

Statul Islamic a revendicat atacul de luni de la Bruxelles, potrivit canalului grupării pe Telegram de marți, care a precizat că unul dintre combatanții săi a comis atacul soldat cu doi morți, relatează Reuters.

Abdesalem Al Guilani, bărbatul suspectat că a împușcat mortal doi suporteri suedezi de fotbal și a rănit un alt suporter la Bruxelles era un tunisian în vârstă de 45 de ani căruia i-a fost respinsă cererea de azil în 2020, dar care a continuat să locuiască ilegal în Belgia, potrivit autorităților belgiene. Mai mult decât atât, Al Guilani era cunoscut poliției belgiene în legătură cu traficul de persoane, a declarat ministrul Justiției, Vincent Van Quickenborne.

După o vânătoare de oameni care a durat o noapte, poliția l-a împușcat mortal pe suspect într-o cafenea din cartierul Schaerbeek, în nordul Bruxelles-ului, marți dimineață.

Trei persoane, între care doi turiști străini, au fost ucise marți de bărbați înarmați într-un parc naţional din Uganda, a anunțat poliţia locală, atribuind atacul unui grup rebel afiliat grupării jihadiste Stat Islamic, relatează AFP, scrie Agerpres.



”Cele trei persoane au fost ucise şi vehiculul lor de safari a ars”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Fred Enanga pe platforma X (fostă Twitter).

TRAGIC NEWS: Suspected ADF rebels strike Queen Elizabeth National Park, claiming three lives – two foreign tourists and a Ugandan national. They also torch a Land Cruiser from Wild Gorilla Safaris (reg. UBF 303C). Uganda Police PRO -Fred Enanga confirms the "cowardly attack. pic.twitter.com/kwplDa4Aob