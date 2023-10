VIDEO Israelul ar fi lovit un spital din Gaza, reacții internaționale. Armata israeliană spune că de vină este Jihadul Islamic Palestinian

UPDATE: Armata israeliană a negat marți responsabilitatea pentru un atac asupra unui spital din Gaza, spunând că informațiile militare au sugerat că spitalul a fost lovit de o lansare eșuată de rachetă de către grupul militar Jihadul Islamic Palestinian, conform Reuters: ”Informațiile din mai multe surse pe care le avem în mâinile noastre indică faptul că Jihadul Islamic este responsabil pentru lansarea eșuată a rachetei care a lovit spitalul din Gaza”.

Mișcarea Jihadul Islamic în Palestina, cunoscută în Occident ca Jihadul Islamic Palestinian, este o organizație islamistă palestiniană fondată în 1981, al cărui obiectiv este distrugerea Statului Israel și fondarea unui stat palestinian suveran și islamic.

UPDATE: Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat marți că atacurile asupra infrastructurii civile nu sunt în conformitate cu dreptul internațional.

După o videoconferință de urgență a liderilor Uniunii Europene, Charles Michel a spus că raportul ”pare a fi confirmat”.

UPDATE: Protestatarii atacă ambasada Israelului din Amman.

