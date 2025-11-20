Spitalul Județean de Urgență Tulcea trece prin cea mai amplă transformare din ultimele decenii, oferind pacienților acces la servicii medicale la standarde europene. Modernizarea cuprinde un nou corp de clădire de 15.000 de metri pătrați, bloc operator ultramodern și secții de ATI, neonatologie și nașteri.

Transformarea Spitalului Județean de Urgență Tulcea

Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea. Pentru mii de locuitori din Tulcea și din localitățile izolate ale Deltei, această modernizare înseamnă acces mai rapid și mai sigur la servicii medicale esențiale.

„Vom avea o unitate medicală complet schimbată, la standarde europene. Modernizarea spitalului nu este doar o investiție în infrastructură, ci un pas important pentru întreaga regiune în ceea ce privește calitatea actului medical”, a explicat Răzvan Voica, manager proiect instalații.

Progresul lucrărilor: finisaje și instalații aproape finalizate

Răzvan Voica a oferit detalii exclusive despre stadiul actual al lucrărilor:

„La spitalul județean de urgență din Tulcea au fost provocări la fel ca și la celălalt obiectiv din acest oraș minunat, respectiv Sala Polivalentă. Nu atât de mari ca acolo, dar odată cu colegii pe care i-am avut ca și sprijin, ajutor în ceea ce a însemnat realizarea proiectului, am depășit orice problemă, orice obstacol, orice vicisitudine din punctul ăsta de vedere și pot spune că va ieși o clădire de care ne putem mândri”.

Izolarea termică a clădirii a fost realizată cu vată minerală, atât pe corpul nou de clădire, cât și pe ambulator, urmând ca același procedeu să fie aplicat și pe corpul A. În ceea ce privește construcțiile și instalațiile, „se fac finisajele interioare, iar instalațiile sunt realizate în proporție de 90%. Se lucrează intens la instalațiile de ventilație, climatizare, sanitare, gaze medicale, precum și la dotarea cu echipamente a saloanelor”, a precizat managerul.

Un corp nou de 15.000 de metri pătrați și facilități moderne

Noul corp al spitalului, cu o suprafață de 15.000 de metri pătrați, va găzdui specializări esențiale pentru regiune: bloc operator cu șase săli de operație ultramoderne, secție de ATI, bloc de nașteri, neonatologie, sterilizare și internări de zi.

„La momentul acesta, suntem printre puținii care avem la îndemână deschiderea unui nou centru spitalicesc modern pentru ceea ce înseamnă țara noastră și mai cu predilecție prin orașul în care se execută cu vărsare la Dunăre”, a declarat Răzvan Voica pentru DCNEWS.

Lucrările la etajele superioare, etajul 4 și 5, și la terasă vor fi finalizate în cel mai scurt timp, conform managerului.

Impactul asupra comunității

Transformarea Spitalului Județean de Urgență Tulcea nu reprezintă doar o schimbare estetică, ci și o creștere semnificativă a calității serviciilor medicale pentru întreaga regiune a Deltei Dunării. Pacienții vor beneficia de un acces mai rapid la tratamente complexe, iar personalul medical va putea desfășura activitatea în condiții moderne, sigure și eficiente.

VIDEO