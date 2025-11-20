€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142
 
DCNews Stiri Spitalul Județean Tulcea se modernizează: secții noi și servicii medicale la standarde europene
Data actualizării: 18:48 20 Noi 2025 | Data publicării: 18:38 20 Noi 2025

EXCLUSIV Spitalul Județean Tulcea se modernizează: secții noi și servicii medicale la standarde europene
Autor: Alexandra Curtache

spital tulcea 2 Foto: DCNEWS
 

Tulcea va avea în curând o unitate medicală modernă, la standarde europene, după cea mai amplă transformare din ultimele decenii a Spitalului Județean de Urgență.

Spitalul Județean de Urgență Tulcea trece prin cea mai amplă transformare din ultimele decenii, oferind pacienților acces la servicii medicale la standarde europene. Modernizarea cuprinde un nou corp de clădire de 15.000 de metri pătrați, bloc operator ultramodern și secții de ATI, neonatologie și nașteri.

Transformarea Spitalului Județean de Urgență Tulcea

Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea. Pentru mii de locuitori din Tulcea și din localitățile izolate ale Deltei, această modernizare înseamnă acces mai rapid și mai sigur la servicii medicale esențiale.

„Vom avea o unitate medicală complet schimbată, la standarde europene. Modernizarea spitalului nu este doar o investiție în infrastructură, ci un pas important pentru întreaga regiune în ceea ce privește calitatea actului medical”, a explicat Răzvan Voica, manager proiect instalații.

Progresul lucrărilor: finisaje și instalații aproape finalizate

Răzvan Voica a oferit detalii exclusive despre stadiul actual al lucrărilor:

„La spitalul județean de urgență din Tulcea au fost provocări la fel ca și la celălalt obiectiv din acest oraș minunat, respectiv Sala Polivalentă. Nu atât de mari ca acolo, dar odată cu colegii pe care i-am avut ca și sprijin, ajutor în ceea ce a însemnat realizarea proiectului, am depășit orice problemă, orice obstacol, orice vicisitudine din punctul ăsta de vedere și pot spune că va ieși o clădire de care ne putem mândri”.

Izolarea termică a clădirii a fost realizată cu vată minerală, atât pe corpul nou de clădire, cât și pe ambulator, urmând ca același procedeu să fie aplicat și pe corpul A. În ceea ce privește construcțiile și instalațiile, „se fac finisajele interioare, iar instalațiile sunt realizate în proporție de 90%. Se lucrează intens la instalațiile de ventilație, climatizare, sanitare, gaze medicale, precum și la dotarea cu echipamente a saloanelor”, a precizat managerul.

Un corp nou de 15.000 de metri pătrați și facilități moderne

Noul corp al spitalului, cu o suprafață de 15.000 de metri pătrați, va găzdui specializări esențiale pentru regiune: bloc operator cu șase săli de operație ultramoderne, secție de ATI, bloc de nașteri, neonatologie, sterilizare și internări de zi.

„La momentul acesta, suntem printre puținii care avem la îndemână deschiderea unui nou centru spitalicesc modern pentru ceea ce înseamnă țara noastră și mai cu predilecție prin orașul în care se execută cu vărsare la Dunăre”, a declarat Răzvan Voica pentru DCNEWS.

Lucrările la etajele superioare, etajul 4 și 5, și la terasă vor fi finalizate în cel mai scurt timp, conform managerului.

Impactul asupra comunității

Transformarea Spitalului Județean de Urgență Tulcea nu reprezintă doar o schimbare estetică, ci și o creștere semnificativă a calității serviciilor medicale pentru întreaga regiune a Deltei Dunării. Pacienții vor beneficia de un acces mai rapid la tratamente complexe, iar personalul medical va putea desfășura activitatea în condiții moderne, sigure și eficiente.

VIDEO 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

spital
tulcea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Bolojan, la prezentarea programului lui Ciucu. „Dacă mergi acolo, riști să faci entorsă”
Publicat acum 3 minute
Ursula von der Leyen vrea să dea 135 de miliarde de euro Ucrainei. Anunțul lui Viktor Orban
Publicat acum 36 minute
Reacția UE la planul de pace SUA - Rusia pentru Ucraina. Ștefan Popescu arată un punct vulnerabil al Franței
Publicat acum 54 minute
Horoscop 21 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 54 minute
Cercetătorii au descoperit un nou beneficiu al cafelei. Ce trebuie să știi
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
Publicat acum 12 ore si 5 minute
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close