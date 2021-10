Spitalele gem de bolnavi COVID. Gâdea, REVOLTĂ: Am primit o veste. Tatăl său nu mai e cu noi

„Cred că, în momentul de față, fiecare, până la urmă, își asumă ceea ce face. Cred că va veni, mai devreme sau mai târziu, și un moment în care vor primi și răspunsul din partea oamenilor (n.r. cu referire la politicieni), în momentul în care vor veni alegeri. S-ar putea ca, după toată această perioadă, unii să fie șterși definitiv din ceea ce înseamnă viață publică, politică și așa mai departe. Aceasta, însă, este o problemă de perspectivă. Problema imediată este cea în care se pierd vieți în fiecare zi! Situația în România e gestionată dezastruos!”, a spus Mihai Gâdea, recent, în cadrul emisiunii sale de la Antena 3, „Sinteza Zilei”.

Gâdea, revoltă

„De la începutul acestei pandemii, au murit în România cam câți oameni ar încăpea pe două stadioane foarte cunoscute din țară. Atât de mulți oameni au murit! Am primit o veste de la colegul nostru, corespondent de la Brașov... Ovidiu Stan, suntem alături de tine! Ne-a spus că tatăl său nu mai e cu noi. Și câți dintre noi nu am primit astfel de vești în ultimul an și jumătate sau în ultimele zile?! Este foarte greu ca cineva dintre cunoscuți, apropiați, prieteni să nu fie infectat. Și eu sunt în aceeași situație. Am colegi care au fost sau care sunt infectați, prieteni buni. Și în perioada aceasta, când vezi cu ce se confruntă oamenii care se infectează, simți un fel de revoltă pe care nu ai simțit-o poate de multă vreme!”, a zis Mihai Gâdea.

„Suntem rușinea Europei... am devenit un fel de bombă epidemiologică. Sunt țări care au trecut de ceea ce a fost mai greu, am dat exemplu Italia, putem să dăm multe exemple. Mai au foarte puține restricții, oamenii trăiesc normal. De ce? Pentru că acolo au fost niște oameni care, în momentul în care au venit specialiștii și le-au spus ceva, au înțeles”, a mai zis Mihai Gâdea.

Nou record de pacienți COVID-19 în secțiile ATI

Până vineri au fost înregistrate 1.430.475 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 5.232 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.220.953 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 15.828 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, dintre care 295 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până vineri, 41.130 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 14.10.2021 (10:00) – 15.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 365 decese (182 bărbați și 183 femei), dintre care 2 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 365 decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, unul la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 la categoria de vârstă 30-39 ani, 15 la categoria de vârstă 40-49 ani, 27 la categoria de vârstă 50-59 ani, 88 la categoria de vârstă 60-69 ani, 126 la categoria de vârstă 70-79 ani și 105 la categoria de vârstă peste 80 ani.

351 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 9 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 5 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate două decese anterioare intervalului de referință, survenite în luna septembrie 2021, în județele Ialomița și Timiș. În intervalul de referință (ultimele 24 de ore) au fost înregistrate 363 decese.

Din totalul de 365 de pacienți decedați, 325 erau nevaccinați și 40 vaccinați. Cei 40 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 40 și 80 de ani. 39 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 18.000. Dintre acestea, 1.729 sunt internate la ATI.

Din totalul pacienților internați, 442 sunt minori, 404 fiind internați în secții și 38 la ATI.