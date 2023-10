Șoșoacă, derapaj grav cu referire la Zelenski: glumă sau amenințare? Aluzie la practicile putiniste

În timpul transmisiunii live de pe propria pagină de socializare, însă, Diana Şoşoacă a făcut o remarcă deplasată, cu aluzie la Vladimir Putin şi la metodele ruseşti. Deşi ar putea fi apreciată ca o glumă, aşa cum poate a crezut şi Diana Şoşoacă, aceasta poate fi interpretată şi ca o ameninţare sau o susţinere a "practicilor" putiniste.

După ce un coleg i-a sugerat Dianei Şoşoacă să îl invite pe Volodimir Zelenski la un dialog în doi, senatoarea a replicat, râzând, cu "Would you like a cup of tea?". În traducere, "Aţi vrea o ceaşcă de ceai?". Gluma este evident o aluzie la metodele practicate în Rusia, de otrăvire prin ceai. Un astfel de caz celebru este cel al lui Aleksandr Litvinenko, fost ofiţer FSB, otrăvit cu poloniu turnat în ceai.

Litvinenko fugise din Rusia alături de familia sa după ce a criticat deschis puterea. Acesta a murit în 2006.

CITEŞTE ŞI Cum a preluat Putin toată puterea în Rusia. Aleksandr Litvinenko, fost ofiţer FSB, dezvăluiri înainte de a muri OTRĂVIT. ”Pe cei care i se împotriveau i-a anihilat”

I-a făcut "distruşi" pe cei din echipa de securitate a lui Zelenski şi a spus că nimeni nu mai susţine Ucraina

"Dacă vă uitaţi la nivel internaţional s-a schimbat paradigma, nimeni nu mai ţine cu Ucraina, nimeni nu mai e dispus să îşi dea banii pentru Ucraina. Şi oricum războiul din Ucraina a fost schimbat cu războiul din Palestina", a mai spus Şoşoacă.

Aceasta a făcut câteva remarci jignitoare şi la adresa echipei de securitate a preşedintelui ucrainean. "Ia uite ce distruşi sunt, cred că cine ştie ce îi facem lui Zelenski. Îi arătăm o hartă, atât! Nu vă închipuiţi cum se uită ăştia, cred că sunt disperaţi, că cine ştie ce îi facem", a spus Diana Şoşoacă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.