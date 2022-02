Cum a preluat Putin toată puterea în Rusia. Aleksandr Litvinenko, fost ofiţer FSB, dezvăluiri înainte de a muri OTRĂVIT. ”Pe cei care i se împotriveau i-a anihilat”

"Vreau să atrag atenţia supra faptului că, după desfiinţarea KGB, din 1991 şi până în 1994, practic nu a existat terorism. Actele de terorism au început cu anul 1995. De ce? Tocmai pentru că din 1994 la conducerea Serviciului Federal de Securitate au început să vină acei oameni care se ocupau cu terorismul încă de pe vremea KGB-ului. În anii 1995-1996 ei au început să îşi refacă poziţiile, iar între 1998-1999 de fapt au concentrat întreaga putere în serviciile secrete. Începând cu 1998, Rusia a fost condusă de primul ministru. Elţin era mai tot timpul bolnav, înţelegi... era alcoolic. Şi în mod consecvent, din 1998 prim-miniştrii Rusiei au fost ofiţeri ai serviciilor secrete: Primakov, apoi Stepaşin, iar la sfârşit Putin. În anul 2000, serviciile secrete ruseşti au pus practic mâna direct pe putere, prin ocuparea fotoliului de preşedinte al Rusiei de către fostul locotent-colonel KGB Vladimir Putin. Consider că aceasta a fost o operaţiune bine pregătită şi atent executată a serviciilor secrete ruseşti. Dacă militarii ar fi pus mâna pe putere, atunci am fi văzut tancuri pe străzile Moscovei. Numai că serviciile secrete sunt o altfel de organizaţie secretă, aşa că ele au executat o operaţiune specială - tocmai de aceea nu am văzut tancuri pe străzile Moscovei. Pur şi simplu ne-am trezit într-o dimineaţă şi am văzut în fotoliul de preşedinte al Rusiei un fost locotenent-colonel KGB", a declarat Aleksandr Litvinenko, conform cărţii "Rusia Explodează".

Cum a preluat Putin puterea din toate regiunile Rusiei

"Când sunt teritorii atât de întinse, cum să le iei din putere celor care conduc acolo? Dar Putin a făcut-o. A făcut din ei simpli administratori. Apoi a constituit o verticală financiară şi pe cei care i se împotriveau i-a anihilat. De pildă, pur şi simplu l-a trimis pe Hodorkovski în închisoare. Este o arestare demonstrativă. E un semnal: toţi cei care au făcut bani nu-i pot cheltui aşa cum consideră ei necesar, ci doar cum vrea puterea. Vezi de pildă cum Gusinski, un alt oligarh rus care a fost arestat doar pentru a-şi ceda bunurile noii puteri, a câştigat procesul de la Strasbourg? Curtea a înţeles că pe Gusinski l-au închis şi apoi i-au luat proprietăţile, numai în schimbul libertăţii. Se ştie foarte bine cum în puşcărie i-au cerut proprietăţile în schimbul libertăţii. Cum poate fi numit un asemenea act? Democraţie sau repunerea în practică a vechilor obiceiuri kaghebiste? Ţara se întoarce în vremea lui Stalin", a mai spus el.

Cea mai mare minciună a lui Putin

"De fapt, ţara se întoarce în vremea lui Andropov cu repeziciune. Şi într-un tempo susţinut se îndreaptă spre Rusia lui Stalin, iar pretextul pentru acest proces, pentru concentrarea puterii este, la fel, unul militar. Vreau să spun că toţi susţinătorii lui declară că cea mai mare realizare a lui Putin este stabilitatea. E o minciună. Poate fi stabilă doar acea ţară în care sunt respectate drepturile cetăţeneşti, în care este democraţie, societate civilă, în care un preşedinte este ales democratic, în care există o Constituţie respectată de fiecare. Ce va fi mai departe? Acum Putin şi anturajul său controlează aproape total informaţia. Deja în Rusia nu se mai face jurnalism, ci doar propagandă, iar maşina de propagandă aflată sub controlul serviciilor secrete ruseşti, le bagă în cap tuturor ruşilor că destrămarea URSS a fost realizată de CIA şi de serviciile secrete occidentale, că trebuie să se reînfiinţeze imperiul sovietic şi, mai ales, trebuie să se reînfiinţeze vechiul lagăr socialist", a concluzionat acesta.

Aleksandr Litvinenko a murit în noaptea de 23 spre 24 noiembrie 2006, după ce ar fi fost otrăvit cu o substanţă radioactivă chiar de un presupus agent al serviciilor secrete ruseşti. Fostul agent FSB locuia la Londra, unde se refugiase după fuga din Rusia.

