Ursula von der Leyen, reacție după referendumul din Republica Moldova: Își dorește un viitor european, în ciuda tacticilor hibride ale Rusiei

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a avut o primă reacție la rezultatele referendumului desfășurat duminică în Republica Moldova, în care o ușoară majoritate a moldovenilor a votat în favoarea aderării la Uniunea Europeană, potrivit Reuters și EFE, citat de Agerpres.

”Ați făcut-o din nou. În fața tacticilor hibride ale Rusiei, Moldova demonstrează că este independentă, este puternică și își dorește un viitor european”, a scris Ursula von der Leyen, pe rețeaua X, în care a felicitat-o și pe președinta Maia Sandu pentru victoria sa în primul tur al scrutinului prezidențial.

