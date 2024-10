Xi Jinping apără prietenia „de neclintit“ a Chinei cu Rusia, în pofida situaţiei internaţionale tulburi

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a apărat marţi prietenia "de neclintit" cu Rusia, în pofida situaţiei internaţionale agitate, la întâlnirea cu omologul său rus Vladimir Putin, în cadrul summitului grupului BRICS, informează EFE și Agerpres.



"Situaţia internaţională trece prin schimbări şi turbulenţe importante, dar asta nu poate diminua convingerea mea în alegerea strategică neclintită a celor două ţări", a declarat Xi Jinping la începutul summitului care are loc în oraşul rus Kazan.



Preşedintele chinez a subliniat că, în pofida transformărilor tectonice fără precedent în ultimele secole, prietenia profundă dintre chinezi şi ruşi şi simţul datoriei lor ca mari puteri rămân "inalterabile".



Xi i-a mulţumit lui Putin pentru invitaţia de a vizita capitala tătară şi a reamintit că este a treia întâlnire pe care cei doi lideri o au în acest an.



El a subliniat, de asemenea, că Rusia şi China au sărbătorit recent 75 de ani de relaţii bilaterale diplomatice.



"Am luat calea cea corectă pentru a construi relaţii între marile puteri pe principiile nealinierii, neconfruntării şi de a nu fi îndreptaţi împotriva ţărilor terţe", a spus Xi Jinping.



Preşedintele chinez a subliniat, de asemenea, că BRICS este una din cele mai importante platforme de promovare a unei noi ordini mondiale multipolare. Şi, în acest sens, a subliniat importanţa mare pe care o va avea summitul, în condiţiile în care este primul după aderarea Egiptului, Iranului, Emiratelor Arabe Unite şi Etiopiei.



Preşedintele Vladimir Putin a subliniat că relaţiile strategice cu China sunt un "exemplu" pentru toate ţările deoarece au un caracter reciproc avantajos şi nu sunt conjuncturale.



"Cooperarea ruso-chineză în afacerile mondiale este unul din factorii stabilizatori pe arena internaţională. Intenţionăm să continuăm extinderea cooperării în toate platformele internaţionale cu scopul de a garanta securitatea globală şi o ordine mondială justă", a declarat şeful statului rus.



Preşedintele Vladimir Putin va prezida marţi seara un dineu la Kazan, la care vor fi prezenţi liderii celor nouă ţări membre ale BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Iran, Egipt, Emiratele Arabe Unite şi Etiopia), precum şi reprezentanţii a 20 de state interesate să se alăture grupului.

