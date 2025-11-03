€ 5.0861
|
$ 4.4167
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 12:08 03 Noi 2025 | Data publicării: 12:07 03 Noi 2025

SONDAJ alegeri București. Luptă strânsă între candidați. Procente intenție vot
Autor: Roxana Neagu

alegeri bucuresti sondaj foto pexels/ Sondaj alegeri București, 7 decembrie
 

Au apărut primele sondaje pentru București. Iată pe cine ar vota bucureștenii.

Bucureștenii au fost întrebați pe cine ar alege pentru Primăria Municipiului București. Primii candidați au intrat deja în cursă. Oficial, candidaturile se depun în 12 noiembrie, campania începe în 22 ca în 7 decembrie să aibă loc alegerile locale pentru Primăria Municipiului București, loc lăsat vacant de către președintele țării, Nicușor Dan. 

Au fost lansați Cătălin Drulă, de la USR, susținut neoficial, dar vizibil de către Nicușor Dan, Ciprian Ciucu de la PNL, Daniel Băluță de la PSD, dar și Ana Ciceală (SENS, URS.PDF), Anca Alexandrescu - independent și alții. 

Conform sondajului comandat de liberali, publicat de news.ro, lupta este strânsă între liberalul Ciprian Ciucu, cu 26,4% intenție de vot, și social-democratul Daniel Băluță, cu 24,5% intenție de vot. Cătălin Drulă este pe al treilea loc, cu 16,7%. Anca Alexandrescu îl urmează cu 15%. Ana Ciceală are 4,9% intenție de vot. 10,5% indică ”alți candidați”. 

Sondajul a fost realizat de Novel Research, la comanda PNL, în perioada 24 - 31 octombrie. Prin urmare, nu a fost cuprinsă prezența președintelui țării, Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alegeri bucuresti 2025
candidati bucuresti
sondaj
sondaj alegeri bucuresti
ciprian ciucu
Daniel Băluță
anca alexandrescu
psd
pnl
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Decizie în cazul Amaliei Bellantoni și soțului ei. Ce se întâmplă cu fosta candidată SOS România
Publicat acum 8 minute
Un craiovean a dat de apă în curte și a transformat-o în afacere ilegală. O vindea către blocurile și casele din zonă
Publicat acum 9 minute
Reacția AUR după declarațiile lui Georgescu privind alegerile din Capitală. Petrișor Peiu: Are foarte multă frustrare
Publicat acum 15 minute
Noua prim-ministră japoneză, Sanae Takaichi, vrea o întâlnire istorică cu liderul nord-coreean Kim Jong Un
Publicat acum 15 minute
Un tânăr de 21 de ani a fost fugărit și atacat cu toporul pe străzile din Brăila
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 7 minute
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat acum 21 ore si 41 minute
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate
Publicat acum 17 ore si 11 minute
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
 
principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

cum explica i l caragiale sprijinirea lui drula de catre voiculescu si fritz Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz

de Val Vâlcu

chatgpt manipulat de rusi ce spune despre nicusor dan si drula ChatGPT, manipulat de ruși. Ce spune despre Nicușor Dan și Drulă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close