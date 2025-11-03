SONDAJ alegeri București. Luptă strânsă între candidați. Procente intenție vot

Bucureștenii au fost întrebați pe cine ar alege pentru Primăria Municipiului București. Primii candidați au intrat deja în cursă. Oficial, candidaturile se depun în 12 noiembrie, campania începe în 22 ca în 7 decembrie să aibă loc alegerile locale pentru Primăria Municipiului București, loc lăsat vacant de către președintele țării, Nicușor Dan.

Au fost lansați Cătălin Drulă, de la USR, susținut neoficial, dar vizibil de către Nicușor Dan, Ciprian Ciucu de la PNL, Daniel Băluță de la PSD, dar și Ana Ciceală (SENS, URS.PDF), Anca Alexandrescu - independent și alții.

Conform sondajului comandat de liberali, publicat de news.ro, lupta este strânsă între liberalul Ciprian Ciucu, cu 26,4% intenție de vot, și social-democratul Daniel Băluță, cu 24,5% intenție de vot. Cătălin Drulă este pe al treilea loc, cu 16,7%. Anca Alexandrescu îl urmează cu 15%. Ana Ciceală are 4,9% intenție de vot. 10,5% indică ”alți candidați”.

Sondajul a fost realizat de Novel Research, la comanda PNL, în perioada 24 - 31 octombrie. Prin urmare, nu a fost cuprinsă prezența președintelui țării, Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă.